Орден Мужества передан семье погибшего в ходе спецоперации росгвардейца в Югре

- Русский
В администрации города Пыть-Яха состоялась церемония передачи ордена Мужества Светлане Александровне Зориной – матери военнослужащего отдельного отряда специального назначения войск национальной гвардии России сержанта Данила Зорина, героически погибшего во время проведения специальной военной операции по защите мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Высокую государственную награду Светлане Александровне вручил начальник группы сил специального назначения Управления Росгвардии по ХМАО – Югре майор Евгений Соловьев.
Обращаясь к матери героя, офицер Росгвардии выразил соболезнования и поблагодарил Светлану Александровну за воспитание настоящего мужчины и надежного боевого товарища.
Данил погиб в бою, когда бросился на защиту своих товарищей, вступив в неравную схватку с противником, выполнив свой воинский долг перед Отечеством. Память о нем навсегда останется в сердцах родных, сослуживцев и новых поколений защитников Родины.
Справочно. Данил Александрович Зорин родился в 1997 году в г. Пыть-Яхе, закончил школу и проживал в городе Зеленокумске Ставропольского края. Проходил службу в отдельном отряде специального назначения «Авангард» Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.
В 2019 году Данил успешно прошёл испытания на право ношения крапового берета.
Он был опытным бойцом, за плечами которого не одно успешно выполненное боевое задание.
21 апреля 2022 года разведгруппа, в составе которой был и Данил Зорин, вступила в бой с превосходящими силами противника. Он уничтожил БМП националистов, но получил ранения, не совместимые с жизнью. Его последними словами стали: «Отходите, пацаны, я прикрою». Данилу было 25 лет.
Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, сержант Данил Зорин награжден орденом Мужества (посмертно).
Артем Енов