Социальные проекты Югры вошли в ТОП-200 форума «Сильные идеи для нового времени»

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Три социальных проекта из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры вошли в ТОП-200 перспективных инициатив форума «Сильные идеи для нового времени» в рамках направления Национальной социальной инициативы (НСИ). Мероприятие проводится Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Фондом «Росконгресс».
«ЕЛКА» – это информационная платформа, на которой автоматически собирается информация обо всех НКО и добровольческих организациях, их социальных проектах, финансовой поддержке, полученной организациями. Информация структурируется, формируется автоматический рейтинг НКО, составляется также и ESG-рейтинг устойчивости организаций. Инициатива может стать незаменимым помощником в поиске информации о некоммерческом секторе, экономии времени для подготовки справок, аналитики.
Целью проекта «Организация сетевого взаимодействия по системе «Одного окна» является объединение реабилитационно-образовательного пространства для детей с ограниченными возможностями здоровья. Инициатива позволяет реализовать модели реабилитационно-образовательного сопровождения детей, имеющих особенности развития, в условиях образовательных организаций, организаций социального обслуживания и на дому. Идея включает в себя комплексное сопровождение детей-инвалидов, процесс их реабилитации, помощь в адаптации к условиям жизни в обществе.
Проект «Говорить так, чтобы слышали» направлена на трудных подростков от 15 до 17 лет, их родителей и близких родственников. В рамках инициативы предусмотрена реализация последовательной программы из пятнадцати тренингов по различным тематикам, в числе которых любовь и ответственность, наркотики и алкоголь, насилие и благополучие. Идея позволяет отработать навыки общения, эмпатии, успешной социализации.
«Подобные проекты, которые попадают к нам со всей страны, позволяют взглянуть на текущие процессы в социальной сфере с другой стороны, со стороны обычного гражданина. Благодаря этим идеям и инициативам мы получаем возможность повышать качество предоставления социальных услуг в различных ведомствах по всей России, масштабировать объемы оказываемой нуждающемуся населению помощи и облегчать процесс ее получения. АСИ старается оказывать максимальную поддержку в дальнейшей реализации подобных инициатив», – отметил директор дивизиона «Качество жизни» АСИ Александр Пироженко.
Отбор перспективных идей для форума производился рабочими группами экспертного совета АСИ. В их составе представители госкомпаний, бизнеса, научных, образовательных, культурных, общественных и технологических организаций. Председатель экспертного совета – Игорь Шувалов, глава ВЭБ.РФ.
Всего на конкурс было подано более 19 тыс. инициатив по семи тематическим направлениям: «Национальная социальная инициатива», «Национальная технологическая инициатива», «Национальная кадровая инициатива», «Национальная экологическая инициатива», «Предпринимательство», «Развитие регионов», «Открытый разговор».
Уже сейчас члены экспертного совета АСИ приступили к отбору ТОП-100 идей из двухсот заявленных. Во время проведения пленарного форума «Сильные идеи для нового времени» 19 июля в Москве руководству страны будут презентованы 10 лучших инициатив. Итоговый список будет также направлен Правительству РФ и в регионы.
НСИ – это механизм, позволяющий улучшить качество услуг и сервисов в социальной сфере, направленный на удовлетворение потребностей человека в различных жизненных ситуациях. Идея НСИ прозвучала на заседании Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив 9 июля 2020 года. По его итогам Президент России Владимир Путин поручил реализовать проект на всей территории страны.