В Сургутском районе прошел «День обласа»

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Зрелищно и атмосферно. Более сотни человек собрались сегодня на озере недалеко от поселка Тром-Аган поучаствовать в национальном празднике «День обласа». Об этом сообщает пресс-служба мэрии муниципалитета.
- Праздник проходит с 2005 года. Вроде как семнадцатый раз, но два года мы не проводили из-за пандемии, поэтому это юбилейный — пятнадцатый. Большое спасибо участникам, такие мероприятия живут только благодаря им и недропользователям: Сургутнефтегаз, Лукойл, Юганскстройтранс, которые всегда были нашими партнерами в проведении и организации. Классное мероприятие! - поделился впечатлениями глава Сургутского района Андрей Трубецкой.
- Спасибо огромное Андрею Александровичу Трубецкому, за три года это мероприятие уже выросло из поселкового и стало районным. Спасибо огромное, что уделяете нам такое внимание, - произнес со сцены глава с.п. Ульт-Ягун Дмитрий Юматов.
Посмотреть на соревнования на национальных лодках приехали не только жители Сургутского района и Югры, но и гости из других регионов России. Маргарита Кузьмина из Кирова тоже решила не пропускать праздник. Сейчас она ведет медианаправление для воспитанников лагеря «Атлас талантов Югры» в Русскинской.
- Захотелось приехать на праздник посмотреть. Удивляет обилие национальных костюмов, маленькие, взрослые - все в костюмах, так это все красиво с душой. Увидели такие интересные находки у детей обереги на голове, ходит ребенок по лесу, а у него бубенчики за спиной, и он не потеряется, - поделилась впечатлениями корреспондент из Кирова Маргарита Кузьмина.
Самой зрелищной частью праздника стали гонки на обласах. Это национальная лодка. Легкая, маневренная она и сегодня используется коренными жителями для охоты и рыбалки. Многим обласы достаются в наследство еще от дедов и прадедов, а кто-то изготавливает сам.
- Лодку изготавливают из цельного дерева - это сосна или кедр. В среднем делается неделю. Есть специальные топоры, чтобы внутри все выдалбливать. Сейчас современные технологии: бензопилы, электрорубанки стало попроще, - делится секретами вице-президент союза оленеводов Сургутского района Валентин Тэвлин.
Как рассказал заместитель главы Сургутского района Алексей Савенков, обласы, на которых сегодня состязались участники недавно прошли «боевое крещение» на окружных соревнованиях. Там представители от Сургутского района стали победителями. Теперь приносящие удачу лодки планируют раскрасить в цвета Сургутского района.
Соревнования проводились в несколько этапов. В этот раз сильнейших выбирали среди мужчин и женщин, в парных и одиночных заездах, а также в разных возрастных категориях. Оценивали время, за которое участники преодолевали водную дистанцию в сто метров. Удержаться в лодке удавалось не всем. Оказавшихся за бортом на берег доставляли спасатели.
Участие в соревнованиях приняли порядка 50 человек.
Кроме того, в программе праздника были выступления национальных коллективов из Лянтора, Тром-Агана, Русскинской и Сургута. Конкурс «Хантыйская красавица» и детская игровая программа. Работала выставка-ярмарка сувенирных изделий самобытных мастеров.