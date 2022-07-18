Борис Хохряков: «Средства депутатского фонда направлены на благоустройство территорий»

- Русский
В рамках исполнения закона о наказах избирателей депутаты фракции «Единая Россия» в Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры средства своих депутатских фондов за третий и четвертый квартал 2022 года направили на благоустройство дворовых территорий. На эти работы выделено 116 миллионов рублей.
«Перечень наказов избирателей депутатам Думы Югры – членам депутатской фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» на благоустройство дворовых территорий муниципальных образований утвержден на пленарном заседании Думы еще в конце мая, – напомнил Председатель Думы Югры Борис Хохряков. – Не первый год мы обращаемся к такой форме реализации наказов избирателей. Нам было важно все работы провести в летний период, когда погода позволяет это сделать. Это те виды работ, с которыми обращались к нам наши избиратели, то есть это их наказы нам как депутатам. Это асфальтирование дворов, обустройство тротуаров, детских и спортивных площадок, зон отдыха, наружное освещение, замена лавочек, расширение дворовых проездов и другие работы. Каждое муниципальное образование за счет депутатского фонда получит обновление в этом году».
Стоит отметить, что средства депутатского фонда Бориса Хохрякова, а также депутатов Натальи Западновой, Алексея Андреева, Сергея Великого – почти 20 миллионов рублей направлено на обустройство проездов, тротуаров, освещения, скамеек на двух объектах Нижневартовска: по улице Мира, 76 и Ленина, 9/3.
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры