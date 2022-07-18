Медики окружной больницы проводят уроки здоровья в пришкольных лагерях

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Медики окружной больницы проводят уроки здоровья в пришкольных лагерях

Летом у детей, отдыхающих в пришкольных лагерях и подростковых клубах есть возможность не только весело провести время с друзьями, но и научится чему-то полезному и новому. Медицинские работники Нижневартовской окружной клинической больницы проводят для них увлекательные занятия по оказанию первой доврачебной помощи. Старшая медицинская сестра отделения анестезиологии-реанимации, волонтер Наталия Сумыгина рассказывает: «Никто из нас не застрахован от несчастных случаев, но в экстренных ситуациях самыми уязвимыми являются ученики начальных классов и подростки. Поэтому мы считаем очень важным обучить их оказанию первой доврачебной помощи не только одноклассникам или друзьям, но и родственникам, которым в любой момент может стать плохо».

В ходе занятия дети учатся: оценивать сознание и дыхание пострадавшего, базовым навыкам сердечно-легочной реанимации, узнают какие бывают виды кровотечений и как их остановить, куда стоит позвонить если человеку рядом стало плохо и, конечно, как измерить артериальное давление. Кроме того, для них проводят лекции о здоровом образе жизни и основах гигиенического воспитания.

Для тех ребят, которые посетили симуляционный класс в больнице, была проведена экскурсия по музею истории развития медицины в городе Нижневартовске, им рассказали о работе Нижневартовской окружной больницы и условиях целевого обучения. Всего за два летних месяца в пришкольных лагерях на базе средних общеобразовательных учреждений в уроках здоровья приняли участие около 50 детей в возрасте 8 – 13 лет. «Для нас проведение таких занятий очень важно, и мы видим насколько это актуально для ребят, многие из них после наших занятий выразили желание связать свою жизнь с медициной.  Мы надеемся, что ребята, как и обещали, поступят в медицинские ВУЗы и колледжи, а потом вернуться к нам на работу», - комментирует главная медицинская сестра Наталья Перекокина.

 

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Пнд, 18/07/2022 - 12:15

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