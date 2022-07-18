Новая медицинская техника в работе

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В современной медицине акцент сделан на раннюю диагностику заболеваний-рентгенологическое оборудование в этом направлении занимает ведущие позиции. В РФ была принята региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение», которая начала активно работать сразу с момента запуска.
В рамках программы Мегионская городская больница получила цифровой рентгеновский комплекс «Ренекс РЦ». Диагностический комплекс можно смело отнести к новейшим достижениям инженерной мысли. С сентября 2021 года этот комплекс работает в амбулаторном отделении поселка Высокий.
Врач-рентгенолог Мария Петровна Ильина делится своим мнением о работе комплекса: «Скажу сразу, что благодаря этой технике, мы можем забыть, наконец, о пресловутых рентгеновских снимках, которые служили для врачей многих специальностей главным источником информации о заболевании пациента. Все понимают, насколько это было неудобно и для врача, и для пациента, ведь их можно было потерять, где-то забыть и т.д. Теперь вся информация в виде цифрового снимка поступает к нужному специалисту через внутреннюю электронную сеть. В результате, выиграли все – и пациенты, и врачи. Отсутствие очередей у двери кабинета тоже важно и для нас, и для пациентов. Мы работаем в спокойном рабочем режиме».
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