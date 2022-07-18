В Ханты-Мансийске пройдет региональный сбор «Казаки Югры под одним небом»

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В Ханты-Мансийске пройдет региональный сбор «Казаки Югры под одним небом»

С 29 по 31 июля на территории национальной деревни Вэнт Корт состоится региональный сбор «Казаки Югры под одним небом».

Организатор регионального мероприятия – штаб Обь-Иртышского отдельного казачьего общества при поддержке Сибирского войскового казачьего общества. Проект способствует объединению казачьих обществ, созданию единого культурного и исторического пространства в автономном округе через участие в совместных мероприятиях. Региональный сбор реализован при поддержке гранта губернатора Югры.

Участников и гостей проекта ждут командные соревнования по военно-тактической игре пейнтбол, владению приемами обращения с традиционным казачьим оружием, мастер-класс по фланкировке учебными казачьими шашками, традиционные казачьи вечёрки, выступление творческих коллективов.

Гости и жители Ханты-Мансийска могут принять участие в мероприятии 30 июля с 15.00 до 18.00. Место проведения: национальная деревня Вэнт Корт, ул. Объездная 5а.

Заявки для участия в региональном сборе от казачьих обществ необходимо направить на электронный адрес reserv186@mail.ru. Дополнительную информацию можно узнать по телефону +79227969214.

admhmao.ru

Пнд, 18/07/2022 - 13:08

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