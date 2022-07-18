Ванзевату – 240 лет!

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На берегу нашей матушки реки Оби раскинулся Ванзеват. 10 июля 2022 года это маленькое хантыйское село в Белоярском районе отметило 240 лет. Первые упоминания о Ванзевате зафиксированы в источниках 1782 года, возможно, он возник и раньше. История его начиналась с юрт Ванзеватских. Испокон веков здесь жили ханты. Они занимались рыболовством, охотой, оленеводством, собирательством. Жители села также держали лошадей, коров и овец.
В 1934 году в деревне был организован колхоз имени Сталина, работал рыбоучасток, жители занимались разведением серебристо-чёрных лисиц.
В 30-40 годы прошлого века в село Ванзеват прибыли спецпереселенцы – украинцы, калмыки и другие. Они работали на лесозаготовках, строительстве, в сетепосадочной и бондарной мастерской, занимались изготовлением кирпича-сырца. Когда началась Великая Отечественная война из деревни на фронт ушли 47 ванзеватцев, из них вернулись лишь 18 человек. Старики, женщины и дети трудились ради победы над фашистами в тылу. После войны люди трудились в рыболовецком колхозе «Победа». С 30-х годов прошлого столетия начинает работать школа, сначала начальная. Так же в селе есть Дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт, торговая лавка. В последующие годы был открыт детский сад и библиотека.
В 2016 году введён в эксплуатацию комплекс «Школа-детский сад», построены новый фельдшерско-акушерский пункт, почта, пожарное депо, многоквартирные дома, пекарня. Население использует сотовую связь нескольких провайдеров и широкополосный Интернет. Жители села традиционно занимаются рыбодобычей, сбором дикоросов, декоративно-прикладным искусством. Сейчас в селе прописаны около 300 жителей, многие из них проживают в городе Белоярском и в летнее время приезжают в Ванзеват.
Праздничная программа по случаю юбилея села продолжалась два дня – 9 и 10 июля. В первый день для жителей села провели конкурс рыболовов, он так же был приурочен и ко Дню рыбака, который отмечали по всей стране. Победителей распределили по номинациям: «Самый опытный рыболов», «Самый юный рыболов», «Самый первый улов» и т.д.
В этот же день в сельском Доме культуры прошёл районный семинар-практикум «История происхождения циновок», который организовала семейная (родовая) община коренных малочисленных народов Севера «Самутнел» в лице руководителя Валентины Ирган. На семинар приехали мастера из города Белоярского, сёл Казыма, Полновата, деревень Пашторы, Тугияны, пришли жители села Ванзевата. Лекцию провела заведующая отделом научно-исследовательской и методической деятельности этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» Раиса Решетникова. Этот семинар будет иметь продолжение, в августе он будет проходить в городе Белоярском и осенью в Самутнёлах состоится практическая часть.
Также поздравили и вручили подарки юбилярам села Ванзевата, тем кому в этом году исполнилась круглая дата, это Н.В. Шабаршиной, Г.П. Юрьевой, Л.Г. Молдановой, Л.А. Кондиной, Б.Д. Юрьеву.
Затем гости познакомились с выставкой-родословной «Род Дыбиных из Самутнёл», презентацию которой провела Р. Решетникова. В архивных источниках представители рода Дыбиных зафиксированы под фамилиями Нипиных, Типиных, Дыбиных. Сейчас этот род насчитывает более 450 человек, среди них есть рыбаки, охотники, педагоги, медицинские работники, работники нефтяной и газовой отрасли и представители других профессий.
После этого все участники семинара сходили на берег, где провели обряд, посвящённый духам-покровителям села. Завершился семинар просмотром спектакля «Однажды на стойбище», который показали участники семейного ансамбля рода Рандымовых «Карсурт ёх» из Казыма. Зрителям спектакль очень понравился, они провожали артистов бурными аплодисментами. Взрослые вспомнили своё детство, когда ещё были живы их родители, бабушки и дедушки, потому что действо, которое проходило на сцене, всем им знакомо.
На следующий день 10 июля отметили юбилей сельской библиотеки, которая была создана 65 лет назад, в 1957 году. Глава Белоярского района Сергей Маненков поздравил сотрудников и читателей библиотеки с этой замечательной датой и вручил сертификат на 50 тысяч рублей для развития учреждения. Для детей накрыли вкусный стол с фруктами и конфетами, вручили подарки.
Также администрация района подарила жителям села к юбилейному году уличные тренажеры для занятий спортом.
Бывший председатель колхоза Лев Иванович Калашников передал жителям села в подарок свои картины, в них он изобразил село и людей, которые в нём проживают.
– Какими бы разными мы не были, как бы не складывались наши судьбы, всех нас объединяет любовь к нашему общему дому, участие в его судьбе, неравнодушие к облику и традициям. Хочу вас всех жителей Ванзевата поблагодарить, настоящих и бывших, за преданность к своей малой родине! Желаю вам здоровья и благополучия, успехов во всех добрых делах и начинаниях! С днём посёлка, с юбилеем, с 240-й годовщиной Ванзевата! – написал Лев Иванович.
На высоком берегу реки, где проходил праздник, разместили полога, там были представлены предметы рыболовства и быта народа ханты. Хозяйки приготовили вкусные блюда из рыбы, мяса, напитки из ягод и трав. Это Руфина Прокопьевна Гришкина, Юлия Петровна Гындышева с Ольгой Владимировной Акушко, родовая община «Самутнёл», Вера Никитична Молданова, Нелли Григорьевна Пичёрская, Татьяна Валентиновна Молданова-Ользина, Нина Васильевна Шабаршина, Валентина Григорьевна Тарлина (Кондина).
На торжественной церемонии глава района отметил наградами Тюменской областной Думы и Благодарственными грамотами передовиков села за многолетний добросовестный труд, значительный вклад в социально-экономическое развитие Белоярского района.
– Я искренне благодарен всем ванзеватцам за честный добросовестный труд на благо своей малой родины, сохранение и преумножение богатства национальной культуры, за стремление к добрым переменам в своём селе. Поздравляю с праздником и желаю новых свершений, осуществления жизненных планов, доброго здоровья, благополучия, счастья каждой семье, – сказал Сергей Маненков.
Жителей села поздравили и гости, приехавшие на праздник. От председателя окружной Думы Бориса Хохрякова поздравление зачитал депутат думы Югры Сергей Елишев. Также поздравил жителей села и вспомнил своё детство сенатор РФ от Югры Александр Новьюхов. Главный специалист-эксперт Департамента промышленности Югры Светлана Гындышева и заведующая отделом научно-исследовательской и методической деятельности Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» Раиса Решетникова тоже когда-то жили в Ванзевате, они поздравили односельчан с юбилейной датой.
Кроме того, жители села получили награды, поздравления и подарки от исполняющего обязанности главы сельского поселения Полноват Евгения Уразова.
Также чествовали трёх юбиляров совместной семейной жизни – Сергея Александровича и Нину Васильевну Шабаршиных, отметивших 40 лет совместной жизни, Евгения Витальевича и Светлану Михайловну Поляковых – 35 лет совместной жизни, Юрия Алексеевича и Марину Михайловну Кондиных – 30 лет совместной жизни.
Затем был показан праздничный концерт, в котором участвовали и жители села и гости. Местный поэт Владислав Молданов прочитал свои стихи, которые он посвятил родному селу и его жителям.
Гости из Казыма и Белоярского тоже поздравили соседей, коллектив ДК «Прометей» – Светлана и Алексей Тарлины подарили музыкальные номера. Семейная родовая община «Нярса» – Яков и Зоя Тарлины, показали мастер-классы по бересте, по изготовлению предметов из кости, мастер-класс по приёмам национальной борьбы.
Члены национальной общины коренных малочисленных народов Севера «Ильбигорская» угощали вкусным бульоном из оленины, пирогами, морсом из лесных ягод, а также вкусной свежей морошкой.
Валентина Тарлина провела мастер-класс по украшению обуви из ровдуги «нюки вей».
Коллектив «Увас хурамат» из города Белоярского показал зажигательные хантыйские танцы.
Для мужчин и женщин провели гонки на лодках.
Юбилейный праздник прошёл весело, в тёплой семейной обстановке. Каждый житель села постарался сделать что-то для этого, кто-то приводил улицы в порядок, кто-то устанавливал новые спортивные тренажёры, кто-то ремонтировал здание магазина.
Хочется пожелать всем жителям села, чтобы и дальше также дружно жили и сообща преодолевали все трудности. Пусть в ваших домах никогда не гаснет свет и будет тепло, пусть вас всегда радуют ваши дети и внуки. Всего вам самого доброго!
Надежда Вах
Ӆантӑӊ-хўӆєӊ Асэв хонӑӊӑн Ваньщавӑт хӑнты кәртые омӑсӆ. Тӑм оӆ вәщ тыӆӑщ 10-мит хӑтӆӑн щӑта вәӆты мир кәртэӆ 240 оӆ постӑсӑт. Мєт оӆӑӊ айт Ваньщавӑт оӆӑӊӑн 1782-мит оӆн хӑншум нєпекӑтн вәӆӆӑт. Хуйн вәйтӆы, мосӑӊ, кәртыев мєт сыры тывӑс. Йис пура вўш эвӑӆт тӑта хӑнтэт вәсӑт, вой-хўӆ веӆпӑсӆӑсӑт, вўӆэт тӑйсӑт, воньщумут, нохӑр ӑкӑтсӑт. Ӛхӑтшӑк ӆовӑт, мисӑт, ошӑт тӑйты питсӑт, турн вєрсӑт.
1934-мит оӆн тӑта Сталин нємпи колхос тывӑс, хўӆ вўты тӑхи рәпитӑс, питы вухсарӑт тӑйсыйт. 1930-40-мит оӆӑтн тыв па мўвӑт эвӑӆт нӑртама китум ёх тәсыйт. Ӆыв х ӑкӑтты, хўӆ веӆпӑсӆӑты па ӆэщӑтты, хотӑт омӑсты па па арсыр тӑхетн рәпитты питсӑт. Вуӆаӊ Отечественной ӆаӆь пурайн 47 кәртӑӊ ёх ӆаӆя тәсыйт па юхӆы тәп 18 хуят юхтӑс. Вәнӆат хуятӑт па няврємӑт Победа хӑтӆ ванамӑты пӑта така рәпитсӑт. Ӆаӆь пийн колхос «Победа» щирн нємӑтсы па хӑннєхуятӑт ищиты така рәпитсӑт, ӆәӆн вәӆупсэӆ ма ат йис па ат тўӊматӑс.
1930-мит оӆӑт вўш эвӑӆт Ваньщавӑт кәртӑн ӑшкола рәпитты питӑс, оӆӊӑӆн начальной ӑшкола тәп вәс. Кәртӑн кўлуп, пәӆьница, ӆапка рәпитӑс. Ӛхӑтшӑк ай няврємӑт ӆавӑӆты па киника ӆўӊӑтты хотӊӑн пўншсыйӊӑн. 2016-мит оӆн тӑта тўт хәрӑтты машинайт тӑйты тӑхи, йиӆпатум ӑшкола-сад пўншсы, йиӆуп пәӆьница, пәщта, нянь вєрты, хӑннєхуятӑт вәӆты хотӑт омӑссыйт. Интӑм тӑта м интернет, сотовой связь вәӆ. Кәртӑӊ хӑннєхуятӑт хўӆ веӆпӑсӆӑӆӑт, хот войт тӑйӆӑт, воньщумут, нохӑр ӑкӑтман ӊхӆӑт, кўлупн сыр-сыр вєрӑнтты вєрӑт тәты щир вәӆ. Интӑм кәртӑн хӑншаньщман 300-кєм хӑннєхә вәӆ, тӑӆн шимӑӆшӑк хуят, ӆўӊӑн аршӑк хуят рәт кәрта юхтыйӆ.
Кәрт сєма питум мӑӊхӑтӆ кӑт хӑтӆ мӑр – вәщ тыӆӑщ 9-10-митӊӑнӑн мӑнӑс. Оӆӑӊ хӑтӆӑн аӆӑӊ саты хўӆ веӆпӑсӆӑты кӑсупсы ӆэщӑтсы, щит рыпак хӑтӆа кантсы. Арсыр щирн щӑта хӑннєхуятӑт нух питсӑт.
Щӑӆта кўлупн ӆӑпи вєрты оӆӑӊӑн вәнӆтӑты хӑр вәс. Тӑм хӑр «Сўмӑтнюӆ» нємпи община тӑхи ёх ӆэщӑтсӑт, кәща нєӊа щӑта Валентина Ирган вәӆ. Ёмвош эвӑӆт юхтум «Торум Маа» тӑхийн рәпитты нє Раиса Решетникова ӆӑпи вєрты оӆӑӊӑн ай тәс. Мирхота арсыр кәртӑт па вошӑт эвӑӆт юхтум хуятӑт па Ваньщавӑт кәртӑӊ мир ӑктӑщсӑт. Ищимӑщ мирхотӑт ӛхӑт вәйт ӆор па лыпӑт хойты тыӆӑщӊӑнӑн Нуви сӑӊхум вошн па Сўмӑтнюӆн вєрӆыйт.
Щи пийн 2022-мит оӆн вуӆаӊ сєма питум хӑтӆӑт постӑты ёх мойӆӑсыйт, щит Н.В. Шабаршина, Г.П. Юрьева, Л.Г. Молданова, Л.А. Кондина па Б.Д. Юрьев.
Р.Г. Решетникова Дыбин рәт ванӆтупсы оӆӑӊӑн путӑртӑс. Ӆўв тӑм рәт эвӑӆт нӆ сот муӆтас хӑннєхә вәйтӑс па нєпека хӑншсӑӆэ. Ӆыв интӑм арсыр тӑхетн вәӆӆӑт па сыр-сыр рәпатайн рәпитӆӑт.
Ӛхӑт хуӆыева Ас хонӑӊа Най-Вәрта пойкщӑты мӑнсӑт.
Етноӆа па Касум мўв эвӑӆт юхтум «Хӑрсурт ёх» ариты-якты тӑхийн Рандымовӑт хоттєӆ хуятӑт етнхот вєрсӑт. Мария Игишева па Светлана Рандымова няврємӆаӆ па хиӆыӆаӆ пиӆа тәса йис путӑр ванӆтӑсӑт. Етнхота юхтум мира тӑм ванӆтупсы шєӊк сӑма рӑхӑс, ӆыв ая вәӆум оӆӆаӆ нәмӑӆмӑсӑт.
Кимит хӑтӆӑн кәртӑӊ киника ӆўӊӑтты хот 65 оӆ постӑсы. Нуви сӑӊхум район кәща хә Сергей Маненков вўща ясӊӑт лупӑс па йиӆуп киникайт па юнтупсэт ӆәтты пӑта щив 50 щурӑс шойт вух мойӆӑс. Ай пушхӑт пӑта кәща ёх єпӆӑӊ ӆєтутӑӊ пӑсан вєрсӑт. Ищиты кәртӑӊ мир пӑта камн ӛращты щўӊкӑт омӑссыйт, щит ищи район кәща ёх мойӆум утӑт.
Сыры оӆӑтн колхос кәщая рәпитум ики Лев Иванович Калашников кәрт па хӑннєхуятӑт оӆӑӊӑн оӆюпн хӑншум хурӑт китӑс.
– Муйкєм арсыр вәӆупсыйн мўӊ ӑн вәсўв, хуӆта ӑн мӑнсўв, тәп ай кәртыев ӑн юрємӑӆэв, иса пурайн сӑмӆўвн тыв таӆты питӆыюв. Вән пәмащипа ясӑӊ нынана лупты ӆӑӊхаӆум, хуты нын рәт кәртыян сӑмн тӑйӆӑты. Тӑӆаӊа, ма вәӆаты. Кәртӑӊ мӑӊхӑтӆ пиӆа нынан! – хӑншӑс Лев Иванович.
Ас хонӑӊӑн, хута мӑӊхӑтӆ вєрсы, Ваньщавӑт нєӊӑт хӑшапӑт йирсӑт, щӑта ӆыв хурамӑӊ йис пурмӑсӑт эхӑтсӑт, єпӆӑӊ ӆєтутӑт пунсӑт. Щит Р.П. Гришкина (Кондина), Ю.П. Гындышева О.В. Акушко пиӆа, В.Н. Тимиргалеева (Молданова), Н.Г. Пичёрская (Кондина), Т.В. Молданова-Ользина, Н.В. Шабаршина, В.Г. Тарлина (Кондина), Л.Г. Молданова (Юрьева) па па хуятӑт вәсӑт.
Район кәща хә Сергей Маненков ма па тәса рәпитты кәртӑӊ хуятӑта ишӑк нєпекӑт па мойӆупсэт мойӆӑс.
– Ма вән пәмащипа лупӆум Ваньщавӑт ёха тўӊщирӑӊа рәпиттэӆ пӑта, ӆәӆн рәт мўвеӆ тащӑӊа па вуӆаӊа ат вәс, рәт миреӆ культура йис вєрӑт ӆавӑӆтэӆ пӑта па йиӆуп щирӑт ӆэщӑттэӆ пӑта. Кәртӑӊ мӑӊхӑтӆ вўраӊӑн вўща ясӑӊ нынана лупӆум, тӑӆаӊа, уяӊа хотӑӊ ёхӆан пиӆа вәӆаты. Тӑӆаӊ ёш! Тӑӆаӊ кўр! – лупӑс Сергей Петрович.
Ищиты кәртӑӊ мир мӑӊхӑтӆа юхтум кәща ёхн па вўща ясӑӊӑн лупсыйт. Округев эвӑӆт Россия Федерация Советн рәпитты хә Александр Новьюхов ай пура оӆӆаӆ нәмӑӆмӑс, хуты кашӑӊ ӆўӊ Ваньщавӑт кәрта аӊкаӊкеӆ па аӊщащеӆ хущи юхтыӆӑс па кәртӑӊ ёхӆаӆа хошум вўща ясӊӑт лупӑс. Ӆўв ищи кәртӑӊ хуятӑта ишӑк нєпекӑт мойӆӑс. Округ дума депутат хә Сергей Елишев ищи кәртӑӊ мира м ясӊӑт лупӑс па дума кәща хә Борис Хохряков эвӑӆт вўща ясӊӑт ӆўӊтӑс. Промышленность департаментӑн рәпитты ими Светлана Гындышева па «Торум Маа» тӑхийн наука щирн вєрӑт тәты нє Раиса Решетникова кәртӑӊ хуятӆаӆа ищи тәс вўща ясӊӑт лупсӑӊӑн па мойӆупсэт мойӆӑсӊӑн. Щӑӆта Поӆнавӑт кәртӑн кәща кана вәӆты хә Евгений Уразов Ваньщавӑт хуятӆаӆа мӑӊхӑтӆ вўраӊӑн вўща ясӊӑт путӑртӑс па ишӑк нєпекӑт мойӆӑс.
Щи хӑтӆӑн хәӆум хоттєӆ ёх иха ар оӆ вәӆтэӆ пӑта мӑӊхӑтӆӆаӆ постӑсыйт. Щит Нина па Сергей Шабаршинӑт – 40 тӑӆ, Светлана па Евгений Поляковӑт – 35 тӑӆ па Марина па Юрий Кондинӑт – 30 тӑӆ ха вәсӑт.
Щӑӆта кәртӑӊ мир ещаӆт ариты-якты хуятӑт тәс арӑт па якӑт ванӆтӑсӑт.
Кәртӑӊ поэт хә Владислав Молданов Ваньщавӑт кәрт па щӑта вәӆты хӑннєхуятӑт оӆӑӊӑн хӑншум стихӆаӆ ӆўӊтӑс. Касум па Нуви сӑӊхум вош эвӑӆт юхтум мойӊ ёх ищи яксӑт па арисӑт. Щит Светлана па Алексей Тарлинӊӑн, «Увӑс хурамӑт» нєӊӑт па па хуятӑт.
«Нярса» община тӑхи хуятӊӑн Зоя па Яков Тарлинӊӑн тунты пиӆа рәпитты щирӑт па ӛращты вєрӑт ванӆтӑсӊӑн. «Ильбигорская» тӑхи ёх Мария Игишева, Светлана Рандымова вўӆы нюхи эвӑӆт хошум йиӊкӑн па нюхийн, воньщумутӑӊ нянян, мәрӑхн мир ӆапӑтсӑӊӑн. Валентина Тарлина (Кондина) нюки вей хурамтты щирӑт мира ванӆтӑс.
Щӑӆта кәртӑӊ имет па хәйт ай па вән хопӑтн кӑссӑт. Айӆат ёх эвӑӆт Николай Попов па Николай Макрушин нух питсӑӊӑн, С.А. Молданов, В.В. Хуланхов, А.С. Тарлин хәӆум оӆӑӊ тӑхи вўсӑт, имет кўтн Н.Г. Пичёрская нух питӑс. Ӆапӑтъяӊ тӑӆа вум ёх кўтн В.Н. Попова оӆӑӊ тӑхи вўс.
Иса мӑӊхӑтӆӑт ма па тўӊщирӑӊа мӑнсӑт, кашӑӊ хуят кәртӑӆа муӆты м ут вєрӑс. Итәх хуятӑт кәртэӆ сыстамсӑт, хә хуятӑт ӛращты пӑта тўвум карты щўӊкӑт ӆоньщӆтӑсӑт, ӆапка хот ким пєлӑк ӆэщӑтсӑт. Ӆӑӊхаӆум лупты, ӆәӆн еӆӆы ищиты ха вўянтман арсыр мосты вєрӑт ат вєрсӑт, ӆәӆн Ваньщавӑт кәртыев мєт хурамӑӊа па ма ат йис.
Кәртэв 240 тӑӆа вум пӑта м вўща ясӊӑт нынана китӆум. Рәт кәртэв еӆӆы ат ӆоӆь па щӑта вәӆты мир тӑӆаӊа па уяӊа няврємӆаӆ па хиӆыӆаӆ єнмӑӆман ат вәӆӆӑт. Тӑӆаӊ ёш, тӑӆаӊ кўр нынана!
Надежда Вах