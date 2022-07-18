В августе выйдет новая книга писателя из Берёзово о Донбассе

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Готовится к печати новая книга югорского писателя Леонида Бабанина «Из Ханты-Мансийска в осажденный Донбасс». Увидит свет издание в августе.
«Президент России Владимир Путин в одном из своих выступлений попросил российское общество поддержать спецоперацию на Украине, — сообщил писатель из Берёзово. — Я её поддержал ещё в 2015 году на свои средства, съездив в Донбасс при поддержке Союза писателей России, непосредственно его председателем Валерием Ганичевым.
Оттуда Леонид Бабанин дал серию очерков и репортажей. Они публиковались в российской прессе, на телеканалах «Анна Ньюс», «Первом».
«Конечно, цель моя была докопаться до истины: почему народ Донбасса не согласился с позицией Киева, и провёл свой референдум и выборы. Оказалось, в первую очередь потому, что Украина отменила русский язык как официальный. Позиция властей Незалежной была однозначной: на Украине надо было говорить только на украинском. А 80 % населения Донбасса — русскоязычные. Это и стало причиной образования республик, независимых от новой киевской власти. Началась война за право русских людей говорить на своем родном языке», — отмечает писатель.
Книга «Из Ханты-Мансийска в осаждённый Донбасс» и представляет собой сборник очерков на основе творческой поездки Леонида Бабанина в Донецкую народную республику. Издание выйдет на двух языках — русском и английском. Первый тираж книги составит 2 тысячи экземпляров.
«Миндар Аглямов, сургутянин, поддержал мою идею выпуска сборника очерков, за что ему огромное спасибо! Спасибо за поддержку и депутату Тюменской областной Думы Владимиру Фомину. Тем, кому эта книга интересна, подарю бесплатно», — пообещал писатель.
Обложку выполнил художник из города Балезино (Удмуртия) Роман Тютин (пастель). А проиллюстрировал книгу Альберт Туманов из Екатеринбурга (акварель).
Ранее мы уже писали о том, почему писатель из Югры Леонид Бабанин поддержал спецоперацию России на Украине.
Леонид Бабанин — Член Союза писателей РФ. Автор романов «Плата по счетам!?», «Вертолётная рапсодия» (Российская литературная премия «Имперская культура» имени Эдуарда Володина), книги «Рыба Обского севера». (Международная арктическая премия) повести «Обезьяна». Рассказы, публицистику, эссе Л. Бабанина печатали газеты «Литературная Россия», «Жизнь Югры», журналы «Дом Ростовых», «Российский Колокол», «Мир Севера», «Югра», «Уральский следопыт», «Московская Губерния» и другие. Участник Московской Международной книжной ярмарки 2020 года.