Ваши дети под присмотром. Им оказывается качественная медицинская помощь

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Ваши дети под присмотром. Им оказывается качественная медицинская помощь

Больница Ханты-Мансийска встречала команду ведущих специалистов из Санкт-Петербурга. Представительная делегация из Национального медицинского исследовательского центра педиатрического университета два дня работала в больнице окружного центра. Семь специалистов изучали работу амбулаторной и стационарной медицинской помощи детям, познакомились с неонатальной службой, побывали в стационарном педиатрическом и приемном отделениях, оценили информационное обеспечение и фармакологическую деятельность клинической больницы.

В рамках выездных мероприятий специалисты дважды посещали Югру, в этот раз они познакомились с работой медицинских учреждений Сургута, Ханты-Мансийского района и Ханты-Мансийска. Основная цель приезда в Югру заключается в том, чтобы помочь округу сформировать план мероприятий по улучшению качества оказания помощи детям. Выездные мероприятия Центра нацелены на организационно-методическую и практическую помощь специалистам по профилю «педиатрия». К примеру, за два года выросло количество телемедицинских консультаций (в 2020 году было 56, в 2021 - 136), которые регулярно проводит учреждение по запросу из округа. При необходимости дети госпитализируются в клинику университета.

Юрий Петренко, проректор по национальным проектам и лечебной работе, главный внештатный специалист неонатолог Северо-Западного федерального округа: «У вас очень хороший регион с точки зрения качественного оказания медицинской помощи, у вас высококвалифицированные кадры, полный объем диагностических и лабораторных исследований. Поэтому в основном мы обсуждаем узкоспециализированные узкопрофессиональные вопросы, которые есть всегда. Обсуждение и рекомендации помогут улучшить качество оказания медицинской помощи детям».

Евгений Панков, врач – методист отдела аналитики и взаимодействия с регионами РФ, кандидат медицинских наук, доцент кафедры факультетской педиатрии университета: «Несмотря на то, что выстроена общая система здравоохранения, в каждом регионе есть свои особенности. У вас они связаны с северной спецификой, отдаленностью районов. Здесь вопросы маршрутизации очень важны. Для самых драгоценных наших пациентов медицинское обслуживание должно быть организовано в самом лучшем виде. Иногда доктора и организаторы регионального здравоохранения привыкают к организационным моментам. Нужен свежий взгляд. Мы здесь для того, чтобы предложить, подправить, улучшить организацию работы. В целом, впечатление хорошее. Ваши дети под пристальным присмотром. Им оказывается качественная медицинская помощь».

 

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Втр, 19/07/2022 - 09:53

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