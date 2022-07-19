Борис Хохряков подвел итоги законотворческой работы за полугодие

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За первое полугодие 2022 года Думой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принято 68 законов.
20 из них касаются государственно-правового устройства. Внесены изменения в законы о референдуме, о выборах и избирательной системе, законодательной власти, органах исполнительной власти и местного самоуправления. На втором месте по количеству принятых законов – по социальному обеспечению и страхованию, хозяйственной деятельности, на третьем – законы, которые затрагивают финансы и государственное управление. Большинство законов приводились в соответствие с федеральным законодательством, работа была проведена в отведенный срок.
«Если говорить о наиболее значимых и заметных законах, которые мы приняли с коллегами в первом полугодии этого года, то я бы отметил несколько, – подвел итог работе Председатель Думы Югры Борис Хохряков. – Прежде всего, это законы, касающиеся поддержки семей с детьми. Мы дополнили действующий закон о поддержке семьи, материнства, отцовства и детства статьями, устанавливающими меры социальной поддержки семей с детьми, в которых единственный родитель или оба являются студентами. А также семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.
Также установлена новая мера поддержки – ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 8 до 17 лет в семьях, ежемесячный доход которых ниже прожиточного минимума на душу населения, установленного в автономном округе. Выплаты предназначены гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим в автономном округе и размер среднедушевого семьи которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения.
Я бы еще отметил норму закона, благодаря которой предусмотрено оказание бесплатной юридической помощи гражданам, ходатайствующим о признании вынужденными переселенцами. А также вынужденным переселенцам, покинувшим территории Донецкой и Луганской Народных Республик и находящимся на территории автономного округа.
Мы дополнили ограничения в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков. Запрещено их продавать несовершеннолетним, с использованием торговых автоматов, в образовательных, медицинских, физкультурно-спортивных организациях, а также ближе 100 метров к образовательным организациям.
Также большим пакетом законов мы внесли изменения в свою законодательную базу в соответствии с федеральным законом об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации. Всего принято 16 законов, приводящих окружное законодательство в соответствие с этим новым федеральным законом».
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры