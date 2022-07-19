Наталья Комарова поручила проработать решения для улучшения инвестиционного климата в Югре

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Решения для дальнейшего улучшения состояния инвестиционного климата обсуждали сегодня, 18 июля, на заседании совета при правительстве Югры по вопросам развития инвестиционной деятельности в регионе.
Как напомнила губернатор автономного округа Наталья Комарова, по итогам 2021 года Югра заняла шестое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Аналогичный результат был и по итогам 2020 года.
«Оценка проводилась по 67 показателям, их круг был расширен. Из них 32 — с положительной динамикой, один — на прежнем уровне, 8 — с отрицательной динамикой. По 26 показателям оценка проводилась впервые. В этой связи нам нужны решения, которые помогут перейти на региональном и муниципальном уровнях на следующий уровень состояния инвестиционного климата. Барьеры, которые отрицательно сказывающиеся на инвестклимате, нужно устранить», — высказалась глава региона.
Замглавы департамента экономического развития Югры Владимир Утбанов сообщил, что базисом для формирования национального рейтинга служат результаты опросов предпринимателей, работающих в тех или иных субъектах. На основе их оценки определяются 72% показателей.
«Также учитываются фактические и стратегические данные и оценка экспертов. В Югре наблюдаются высокие результаты по таким показателям как эффективность процедуры постановки земельных участков на кадастровый учет, качество территориального планирования, наличие законодательных механизмов защиты и поддержки инвесторов, каналы прямой связи инвесторов с руководителями субъектов, региональных организаций и так далее», — отметил Владимир Утбанов.
Дальнейшей проработки для повышения эффективности инвестиционной деятельности в регионе требуют такие направления как снижение числа согласовательных процедур и сроков выдачи разрешений, хотя по этому показателю уже сейчас достигнуты серьезные результаты. Есть куда двигаться в таких вопросах как сроки подключения к электросетям и других.
С целью формирования оптимальных условий для инвесторов, в том числе в сфере подключения к инженерным сетям, Югра принимает участие в проекте «Бережливая инфраструктура», который реализует Минэкономразвития совместно с корпорацией «Росатом». Кроме того, доля компаний, столкнувшихся с давлением органов власти, за прошлый год в округе снизилась более чем в два раза, добавил Владимир Утбанов.
Также члены совета обсудили результаты рейтинга муниципальных образований автономного округа по обеспечению условий благоприятного инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции по итогам 2021 года.
«Прошу руководителей муниципалитетов отметить, какие практики, принятые решения показали наибольший эффект; возможно ли их масштабировать для использования в других муниципальных образованиях, в целом регионе и стране», — обратилась к участникам рейтинга Наталья Комарова.
Как сообщил директор Регионального аналитического центра Юрий Корольский, основной целью формирования рейтинга является оценка эффективности мер органов местного самоуправления для улучшения состояния инвестиционного климата и конкуренции в муниципальных образованиях.
«Всего использовано 29 показателей. Для подведения итогов в том числе использовались результаты опросов, в которых приняли участие более 540 представителей бизнеса. В ряде муниципалитетов отмечен рост эффективности мер поддержки при реализации лучших практик работы с инвесторами», — подчеркнул глава Регионального аналитического центра.
Так, по развитию инвестиционной деятельности и привлечению частных средств в лидерах оказались Сургутский, Березовский, Кондинский районы. По эффективности организационных механизмов и качеству информационной поддержки инвесторов лучшие показатели у Радужного, Сургута и Сургутского района. Последний стал лидером и по развитию малого и среднего предпринимательства. Ожидаемо, что Сургутский район стал победителем сводного рейтинга по общим данным. В пятерке также Белоярский район, Сургут, Радужный и Нижневартовский район.
Ранее стало известно, что в Нягани реализован инвестиционный проект по строительству глэмпинга.