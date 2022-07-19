Губернатор Югры Наталья Комарова выразила соболезнования семье погибшего в ходе СВО Владимира Молданова

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Губернатор Югры Наталья Комарова выразила соболезнования семье погибшего в ходе СВО Владимира Молданова

Наталья Комарова в телефонном разговоре выразила слова поддержки семье Владимира Молданова — нашего земляка, профессионального военного, погибшего в ходе специальной военной операции на территории Украины.

Владимир Иосифович Молданов родился 15 февраля 1987 года в селе Кышик Ханты-Мансийского района. После окончания школы продолжил обучение в Мурманском строительном колледже. В июне 2005 года был призван военкоматом города Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района на срочную службу, после которой продолжил военную службу по контракту в 14-м армейском корпусе Северного флота в войсковой части 08275 (базируется в Мурманской области).

Старший сержант контрактной службы Владимир Молданов погиб 12 июля 2022 года, выполняя боевое задание в ходе специальной военной операции на территории Украины.

У погибшего югорчанина в селе Кышик осталась мать, а в городе Гаджиево Мурманской области — жена и 11-летний сын. Правительство Югры, администрации Ханты-Мансийского района и сельского поселения Кышик окажут всю необходимую помощь семье погибшего — обеспечат мерами поддержки, которые предусмотрены законодательством региона для членов семей военнослужащих, погибших при исполнении воинских обязанностей.

Владимир был заботливым сыном, надежным братом, верным другом, всегда отзывчивый, ответственный, порядочный, его любили в его родном поселке — так говорят о нем родные и односельчане. В школе, где учился Владимир, будет организован уголок его памяти.

По решению родственников прощание с Владимиром Молдановым и похороны состоятся в его родном селе.

Приносим соболезнования родным и близким погибшего.

ugra-news.ru

Втр, 19/07/2022 - 14:54

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