На форуме «Утро» в Ханты-Мансийске пройдет защита проектов на гранты от Росмолодёжи

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На форуме «Утро» в Ханты-Мансийске пройдет защита проектов на гранты от Росмолодёжи

На площадке масштабного молодежного мероприятия этого лета — форума «Утро-2022» идет приём заявок на грантовый конкурс от Росмолодёжи. С 1 по 10 августа участники встретятся очно в Ханты-Мансийске, чтобы защитить свои проекты.

Как сообщают организаторы, заявиться на грантовый конкурс могут участники форума, граждане России от 18 до 35 лет включительно. Максимальный размер гранта — 1,5 миллиона рублей.

Конкурс направлен на поддержку инициатив для самореализации молодежи и вовлечения ее в социальную практику. Статус участника форума позволяет качественно подготовить свою грантовую заявку: до 31 июля на онлайн-мастерских форумчане имеют возможность доработать свои проектные идеи и заявки вместе с экспертами и единомышленниками. Мастерские организованы по шести тематическим направлениям: экология, здоровый образ жизни, вовлечение, креативность, образование и урбанистика. Менторами выступают 60 специалистов по работе с молодежью.

Приём заявок у первого и второго потока заканчивается 27 июля и 3 августа 2022 года.

Напомним, что в этом году молодёжный форум проходит в 12-й раз. Он объединил 500 представителей неформальных молодёжных сообществ и некоммерческих организаций из 6-ти регионов УрФО и других субъектов России. Всего на форум было подано 1336 заявок. В мероприятии принимает участие молодежь из Макеевки Донецкой народной республики.

Ранее мы сообщали, что на форуме «Утро-2022» стартовали онлайн-мастерские.

ugra-news.ru

Втр, 19/07/2022 - 15:56

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