В рамках акции «Каникулы с Росгвардией» представители ведомства навестили воспитанников пришкольного детского лагеря в Югре

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В рамках акции «Каникулы с Росгвардией» представители ведомства навестили воспитанников пришкольного детского лагеря в Югре

В рамках всероссийской акции «Каникулы с Росгвардией» военнослужащие Управления Росгвардии по ХМАО – Югре побывали в гостях у воспитанников летнего пришкольного лагеря «КаДетство» в городе Ханты-Мансийске, большинство из которых намерены связать свою биографию со службой в силовых структурах, в том числе и в войсках национальной гвардии.

Представители ведомства провели для ребят занятия по строевой и тактической подготовке, рассказали о служебных буднях и особенностях службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации.

«Каждый раз, приходя в гости к воспитанникам подшефных образовательных учреждений, мы чувствуем особую ответственность перед детьми и стараемся укрепить лучшие их качества, ведь за ними будущее нашей страны», – отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.

В завершении встречи военнослужащие Росгвардии пожелали ребятам безопасно и с пользой провести летние каникулы, отдохнуть, научиться новому и найти настоящих друзей.

 

Артем Енов

Ср, 20/07/2022 - 09:56

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