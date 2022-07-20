В Окружном Доме народного творчества отметили Единый День фольклора

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Интерактивная программа «Мелодия журавля», посвященная празднованию Единого дня фольклора, состоялась 18 июля в Окружном Доме народного творчества.
Многие произведения народного творчества посвящены именно теплому периоду времени, а люди научились подмечать звуки природы, в особенности, пение птиц.
Секретами написания наигрышей на санквылтапе и тор-сапль-юхе (в переводе означает «шея журавля») поделился с гостями мероприятия Алексей Рещиков, руководитель Окружной школы мастеров по обучению игре и изготовлению музыкальных инструментов обско-угорских народов.
Ребята не только услышали звучание традиционных музыкальных инструментов, но и с помощью наигрышей угадывали о каком животном идет речь и какую роль они играют в жизни коренных малочисленных народов Севера.
По завершению музыкального блока гостей ждал мастер-класс, где в технике оригами они создали белых птиц.
«Единый день фольклора - прекрасная возможность поделиться красотой и многообразием народных традиций, а главная миссия нашего учреждения - сохранить и передать младшему поколению богатство культурного наследия» отметила Елена Исламуратова, директор Окружного Дома народного творчества.
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