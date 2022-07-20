Специалисты организовали проведение выездной диспансеризации одиноких престарелых граждан

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В этом году социальные работники и специалисты окружной клинической больницы впервые организовали проведение диспансеризации по месту жительства одиноких престарелых и инвалидов. В Ханты-Мансийске одинокие люди престарелого возраста, семейные пары, инвалиды, проживающие в социальных квартирах города, находятся под опекой работников БУ «Ханты-Мансийский комплексный центр социального обслуживания населения». Всего в городе специализированный жилищный фонд занимают чуть более 300 человек.
Около 80 граждан уже прошли детальное обследование. Им провели электрокардиографию, оценили функцию внешнего дыхания, взяли кровь на анализ, провели обследование на глаукому. На место выезжал врач-офтальмолог, а также - врач-гинеколог. В завершение диспансеризации всех осмотрел врач-терапевт. Он оценил результаты выполненного обследования и дал рекомендации. «Мы хотим всех наших жильцов охватить обследованием. Диспансеризация «на дому» организована впервые, но мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с окружной клинической больницей. Спасибо медицинским работникам за проведение выездной работы. «Для одиноких пожилых людей и инвалидов такая забота очень важна», - говорит заместитель заведующего отделением «Социальные квартиры для одиноких престарелых» Евгений Соколов.
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