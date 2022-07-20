В Югре ввели новую меру поддержки для студентов с детьми

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В Югре будут компенсировать часть оплаты за аренду жилья семьям, в которых один или оба родителя — студенты-очники. Как сообщает телеканал «Югра», соответствующее постановление подписала губернатор Югры Наталья Комарова.
Размер выплаты составит 10 тысяч рублей. Претендовать на нее могут семьи или одинокие родители, у которых нет жилья в собственности или в аренде по соцнайму.
«Компенсация предоставляется единственному родителю или одному из родителей при условии, что он, а также его супруг, указанные в договоре найма жилого помещения, по месту нахождения образовательной организации: не являются нанимателями или членами семьи нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда социального использования, муниципального специализированного жилищного фонда; не являются собственниками жилых помещений», — уточняется в документе.
Новой мерой поддержки можно будет воспользоваться уже с начала учебного года — документ вступит в силу с 1 сентября. Заявления принимаются в Центр социальных выплат по месту жительства и через портал госуслуг.
Ранее UGRA-NEWS.ru также публиковал подробный материал о том, на какую поддержку могут рассчитывать семьи Югры.