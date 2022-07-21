Отдыхавшим в Карелии детям из Югры ничего не угрожает

  • Русский
Отдыхавшим в Карелии детям из Югры ничего не угрожает

В настоящее время жизни и здоровью детей из Югры, отдыхавшим в Республике Карелия, ничего не угрожает. Об этом заявил заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Всеволод Кольцов.

«Уполномоченные структуры правительства Югры находятся в постоянном взаимодействии с коллегами из Республики Карелия в связи с возникшей ситуацией. Дети размещены в палаточном лагере на остров Валаам и обеспечены всем необходимым. По оценке карельских коллег, никто из ребят не нуждается в медицинской помощи. Возможность ее получения организована. На месте контроль за безопасностью детей осуществляют сотрудники регионального Управления МЧС и правоохранительных органов», — рассказал замгубернатора.

Напомним, сегодня появилась информация о том, что группа детей из округа, которые участвуют в лодочном походе на Валаам, попала в шторм, и теперь им требуется эвакуация.

«С наступлением устойчивых благоприятных погодных условий дети будут эвакуированы с острова. По предварительным оценкам метеорологов это станет возможно утром следующего дня. Мы подчеркиваем недопустимость проявления халатности, создающей риски здоровью и жизни детей и ожидаем итогов правовой оценки правоохранительными органами Республики Карелия действий организаторов этого мероприятия. Контроль за ситуацией и ее сопровождение будут продолжены до возвращения участников похода в Югру», — подчеркнул Всеволод Кольцов.

Добавим, что прокуратура Республики Карелия начала проверку соблюдения законодательства РФ при осуществлении шлюпочного похода с участием детей из Югры.

ugra-news.ru

Чт, 21/07/2022 - 10:49

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467) 33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКTLGRM

Обратная связь

Руководство

Директор, главный редактор: Динисламова С. С.
Тел. (3467) 33-36-82

Заместители директора:
Кондина Г. Р.
Тел. (3467) 33-22-72

Вах Н. И.
Тел. (3467) 33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467) 33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467) 33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.