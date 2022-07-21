Отдыхавшим в Карелии детям из Югры ничего не угрожает

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В настоящее время жизни и здоровью детей из Югры, отдыхавшим в Республике Карелия, ничего не угрожает. Об этом заявил заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Всеволод Кольцов.
«Уполномоченные структуры правительства Югры находятся в постоянном взаимодействии с коллегами из Республики Карелия в связи с возникшей ситуацией. Дети размещены в палаточном лагере на остров Валаам и обеспечены всем необходимым. По оценке карельских коллег, никто из ребят не нуждается в медицинской помощи. Возможность ее получения организована. На месте контроль за безопасностью детей осуществляют сотрудники регионального Управления МЧС и правоохранительных органов», — рассказал замгубернатора.
Напомним, сегодня появилась информация о том, что группа детей из округа, которые участвуют в лодочном походе на Валаам, попала в шторм, и теперь им требуется эвакуация.
«С наступлением устойчивых благоприятных погодных условий дети будут эвакуированы с острова. По предварительным оценкам метеорологов это станет возможно утром следующего дня. Мы подчеркиваем недопустимость проявления халатности, создающей риски здоровью и жизни детей и ожидаем итогов правовой оценки правоохранительными органами Республики Карелия действий организаторов этого мероприятия. Контроль за ситуацией и ее сопровождение будут продолжены до возвращения участников похода в Югру», — подчеркнул Всеволод Кольцов.
Добавим, что прокуратура Республики Карелия начала проверку соблюдения законодательства РФ при осуществлении шлюпочного похода с участием детей из Югры.