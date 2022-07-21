Специалисты отмечают дисциплинированность граждан в вопросах прохождения ревакцинации против COVID-19

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Ежедневно процедурные кабинеты БУ «Няганская городская поликлиника» с целью повторной иммунизации посещают все больше пациентов. Сегодня количество горожан, получающих прививку каждые 6 месяцев, достигло почти 9100 человек.
Медицинские работники напоминают: ревакцинации подлежат лица, у которых в течение полугода не была диагностирована коронавирусная инфекция и те, кто проходил последнюю вакцинацию 6 месяцев назад и более. «Для удобства пациентов процедурные кабинеты открыты в «головном» здании поликлиники и всех филиалах. Услуга доступна как по предварительной записи, так и в порядке очереди. Сегодня мы отмечаем ответственность и дисциплинированность граждан в вопросах прохождения иммунизации», - рассказывает Светлана Борисенко, главная медицинская сестра в БУ «Няганская городская поликлиника».
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