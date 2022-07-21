Двигаться только вперед: Педиатрический университет помогает Югре улучшить систему детского здравоохранения

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Качество оказания помощи детям в Ханты-Мансийском автономном округе на высоком уровне, однако, есть что улучшить. К такому выводу пришли специалисты Национального медицинского исследовательского центра СПбГПМУ, которые с 2020 года уже в третий раз посетили регион. В зоне внимания с 11 по 13 июля — Сургут и Ханты-Мансийск. Взгляд со стороны на работу детских медицинских учреждений округа — это не просто визит экспертов крупного федерального центра, а реальная помощь региону в совершенствовании детского здравоохранения. Такие выездные мероприятия осуществляются сотрудниками Педиатрического университета регулярно. Работа проводится в рамках федеральной программы национальных центров по профилю «педиатрия».
В течение трех дней 7 петербургских экспертов проводили аудит в медучреждениях Югры с тем, чтобы в итоге сформировать перечень рекомендаций для улучшения ситуации в регионе. Два города и пять медицинских организаций проверили сотрудники НМИЦ петербургского ВУЗа, заглянув как в фельдшерско-акушерский пункт и поликлиники, так и в окружные больницы и перинатальные центры, оценив состояние помощи детям от 0 до 17 лет на всех уровнях.
Группой специалистов руководил Юрий Петренко, проректор по национальным проектам и лечебной работе Педиатрического университета. Свое внимание он направил на оказание помощи детям первого года жизни. Вместе с представителем администрации университета регион посетил Евгений Панков, доцент кафедры факультетской педиатрии СПбГПМУ, главный аудитор педиатрической службы. Его зона ответственности — стационарный этап помощи. «Для самых драгоценных наших пациентов медицинское обслуживание должно быть организовано в самом лучшем виде. Иногда доктора и организаторы регионального здравоохранения привыкают к организационным моментам. Нужен свежий взгляд. Мы здесь для того, чтобы предложить, подправить, улучшить организацию работы. – рассказал Евгений Панков. - В целом, впечатление хорошее. Ваши дети под приглядом. Им оказывается качественная медицинская помощь».
Комплексный аудит специалистов из города на Неве затронул в том числе этапы внедрения системы контроля качества, а также медицинских информационных систем. Мониторинг данной сферы проводила Ульяна Агеева, заведующая отделом организационно-методической работы и качества медицинской деятельности НМИЦ. Мария Колесова, как клинический фармаколог, проанализировала лекарственное обеспечение медицинских организаций, а Екатерина Лисицына, как специалист по кадрам, дала рекомендации по обеспечению региона высококлассными специалистами.
Врачи и сотрудники медицинских учреждений Ханты-Мансийского автономного округа с благодарностью принимают помощь авторитетных коллег. Сергей Нефедов, заместитель главного врача по педиатрической помощи Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства и главный внештатный неонатолог Депздрава Югры, отметил, что такие внешние аудиты позволяют привнести свежую струю в рутинную работу и учат, как выстраивать систему так, чтобы качество оказания помощи самым маленьким пациентам становилось только лучше.
Аудит завершился встречей в Доме правительства Югры с заместителем губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Всеволодом Кольцовым. На встрече присутствовали также представители Департамента здравоохранения во главе с его директором — Алексеем Добровольским. Подводя итоги, петербургские эксперты поделились впечатлениями от посещения медицинских организаций, а также результатами их анализа. Специалисты отметили ряд нюансов, связанных с северной спецификой, отдаленностью районов. Поэтому разговор касался в первую очередь взаимодействия между медицинскими учреждениями и системы контроля со стороны «якорных» организаций. Сотрудники Педиатрического университета дали свои рекомендации по этим и другим вопросам, затронутым в ходе анализа ситуации в регионе.
В целом, Ханты-Мансийский автономный округ оставил хорошее впечатление у группы специалистов Северной столицы. Руководитель экспертной группы НМИЦ Юрий Петренко отметил, что у региона хорошие цифры по основным целевым показателям, которые рекомендует Министерство здравоохранение РФ. Педиатрический университет курирует регион, как национальный медицинский исследовательский центр, уже два года, и, по словам Юрия Петренко, Югра меняется только в лучшую сторону. Открываются новые медицинские учреждения, регион работает над доступностью оказания помощи.
Заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Всеволод Кольцов остался под впечатлением от встречи с представителями Педиатрического университета Санкт-Петербурга. Будучи уже знакомым с выпускниками ВУЗа, он с уважением отзывался о его выпускниках, отмечая их высокий уровень образования. Теперь он ознакомился с экспертной оценкой Педиатрического университета лично и заключил, что приезд такой группы специалистов – настоящее событие для региона, поскольку ее объективная оценка позволяет двигаться дальше, корректировать нюансы и улучшать систему оказания помощи детям. «Я услышал для себя ряд вещей, на которые раньше бы даже и внимания не обратил. Потому что мы в регионе никогда не «рисовали» здравоохранение с нуля: были традиции, была выстроена определенная структура. Она трансформировалась, менялась, улучшалась. И поэтому, когда эксперты со стороны показывают, что русло, в котором мы движемся, нужно скорректировать, - мы получаем абсолютно новую, значимую информацию, - поделился впечатлениями Всеволод Кольцов. — Очень важно, чтобы между нашим регионом и Педиатрическим университетом установились партнерские и дружественные отношения, чтобы расширить возможности врачей Югры».
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