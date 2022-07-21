Губернатор Югры предложила передать в Госсовет проекты участников форума «Сильные идеи для нового времени»

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Губернатор Югры Наталья Комарова обсудила проекты, собранные на форуме «Сильные идеи для нового времени», и их продвижение с участниками Клуба губернаторов по поддержке и реализации идей. Заседание клуба прошло в формате открытого разговора на площадке мероприятия.
Напомним, что делегация из Югры работает на проходящем с 19 по 20 июля в Москве форуме «Сильные идеи для нового времени». Из более чем 19 тысяч предложений, направленных со всей России, был сформирован список лучших проектов. В топ-200 были отобраны четыре идеи из Югры.
«Самые успешные технологии основаны на принципе “люди — людям”. Поэтому очень важно создать условия для устойчивости, жизнеспособности проекта, не дать ему затеряться в бюрократической системе, — обратилась к участникам заседания губернатор Югры Наталья Комарова. — В этой связи у меня предложение: использовать Государственный совет, чтобы создать условия для повышения жизнеспособности проектов».
Глава региона предложила передать все проекты в Госсовет, там распределить между комиссиями для их оценки и масштабирования.
«При этом возможно обеспечить законодательное сопровождение идей. Я как руководитель рабочей группы комиссии Госсовета по развитию малого и среднего предпринимательства готова к этому. Потому что каждая вторая идея, представленная здесь, связана с социальной, общественно полезной сферами. Повторю: важно обратить внимание не только на проекты, попавшие в топ».
Губернатор Югры отметила, что для реализации проектов эффективно использовать платформу «Росконгресса».
«Их девиз — “Пространство доверия”. Одну из идей, автор которой фотохудожник Олег Зотов, мы вырастили с ними в арктический гуманитарный проект “Художественное открытие Севера”. Продолжим это сотрудничество на полях Восточного экономического форума — создадим “хаб” для молодых кинематографистов и креативного сообщества в рамках международного фестиваля кинодебютов “Дух огня”, будем делиться накопленным опытом», — подчеркнула Наталья Комарова.
По словам губернатора, как минимум пять проектов из Москвы, Мордовии, Краснодарского края и Ростовской области можно реализовать совместно.
«В рамках клуба губернаторов работают ведущие эксперты, лидеры во многих направлениях деятельности. В первый день работы форума они провели большое количество встреч и презентаций, обсудили направления социальной инфраструктуры, экологии, межрегиональных связей, научно-технического сотрудничества и многое другое. Мы понимаем, что основной залог успеха реализации любой идеи – взаимодействие инициатора, институтов развития и органов власти регионов», — отметил модератор заседания клуба губернаторов, директор дивизиона «Развитие регионов и инвестиции» Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Александр Смекалин.
«Считаю форумы “Росконгресса” хорошей платформой с большим потенциалом для продвижения сильных идей», — отметила глава региона.
Прием заявок на форум проходил до 20 мая на платформе ideas.roscongress.org. В этом году число участников крауд-платформы превысило 311 тысяч человек из всех регионов России. В общей сложности поступило 19,5 тысяч идей по семи тематическим направлениям: «Национальная социальная инициатива», «Национальная технологическая инициатива», «Национальная кадровая инициатива», «Национальная экологическая инициатива», «Предпринимательство», «Развитие регионов», «Открытый разговор». От Югры было подано 139 идей, на региональном этапе эксперты поддержали десять. В топ-200 вошли четыре проекта.
Проект «Масштабирование регионального сервиса взаимодействия власти и бизнеса с некоммерческим сектором — elkanko.ru» поступил от заместителя директора Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» Дмитрия Сафиоллина. «ЕЛКА» — это информационная платформа, на которой автоматически собирается информация обо всех НКО и добровольческих организациях, их социальных проектах, финансовой поддержке, которые эти организации получали. Информация структурируется, формируется автоматический рейтинг всех НКО, составляется рейтинг экологического, социального и корпоративного управления организаций (ESG-устойчивость). Инициатива может стать незаменимым помощником в поиске информации о некоммерческом секторе.
Автор другого проекта — «Организация сетевого взаимодействия по системе «Одного окна» — вартовчанка Ольга Иванова. Его цель — организация единого реабилитационно-образовательного пространства для детей с ограниченными возможностями здоровья. Инициатива позволяет реализовать модели реабилитационно-образовательного сопровождения детей, имеющих особенности развития, в условиях организаций образования, социального обслуживания и на дому. Она включает в себя комплексное сопровождение детей-инвалидов, процесс их реабилитации, помощь в приспособлении к новым условиям жизни в обществе.
Еще одна идея принадлежит Кызылгуль Абдуразаковой из Сургута. Проект «Говорить так, чтобы слышали» направлен на трудных подростков от 15 до 17 лет, их родителей и близких родственников. В рамках инициативы предусмотрено проведение последовательной программы из пятнадцати тренингов по различным тематикам, в числе которых любовь и ответственность, наркотики и алкоголь, насилие и благополучие. Инициатива позволяет отработать навыки общения, понимания других людей, успешной социализации.
«Участие в форуме дало мне, прежде всего, уникальный опыт. Сам факт, что наш проект дошел до финала и заинтересовал экспертов столь высокого уровня, придает уверенности в своих силах, желание и дальше реализовывать идеи, развиваться», — отметила Кызылгуль Абдуразакова.
Четвертый проект, «Интеграционный лагерь — территория дружбы, теплоты и уюта», разработали специалисты Октябрьского районного комплексного центра социального обслуживания населения. Автор идеи — Юлия Гребенщикова. Программа каждой смены лагеря посвящена определенной тематике и включает в себя комплекс оздоровительных, культурных и воспитательных занятий, а также экскурсии, арт-события и спортивные состязания. Мероприятия выходят за рамки перечня предоставляемых социальных услуг, что отличает программу от стандартной деятельности учреждения социального обслуживания.
Отбором наиболее перспективных идей для форума занимались рабочие группы экспертного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). В них входят представители госкомпаний, бизнеса, научных, образовательных, культурных, общественных и технологических организаций.
Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева подчеркнула, что самое важное — не просто собрать от граждан идеи, а выработать комплексный механизм по их поддержке: «Важно помочь реализовать идеи, сделать так, чтобы они не остались неуслышанными. Если в прошлом году к нам поступило 15 тысяч идей по семи ключевым направления, то в этом году их было более 19 тысяч. Также растет наша региональная экспертная сесть: сегодня это уже более двух тысяч человек. Важно, что в процессе работы на крауд-платформе появились новые команды и многие регионы начали поддерживать их проекты».
Во время проведения пленарного форума «Сильные идеи для нового времени» руководству страны будут презентованы 10 лучших инициатив. Итоговый список будет также направлен правительству РФ и в регионы.