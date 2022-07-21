Осётр – визитная карточка Югры

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Осётр – визитная карточка Югры

Именно поэтому ежегодно в целях компенсации нанесённого ущерба водным биологическим ресурсам на территории округа проводятся мероприятия по восстановлению и сохранению биологического разнообразия и количества ценных видов водных биоресурсов в Обь-Иртышском  рыбохозяйственном районе.

Сегодня, 21 июля, в Ханты-Мансийске на территории набережной состоялось мероприятие по выпуску молоди сибирского осетра в реку Иртыш, в котором приняли участие губернатор Югры Наталья Комарова с юными натуралистами и глава окружной столицы Максим Ряшин. Так, было выпущено около 140 тысяч мальков осетра весом не менее 3,0 граммов.

Губернатор региона отметила:

– В 2018 году эту идею предложил наш земляк Митхат Хасанов, а потом уже мы, северные чиновники, разработали программу, которая включена в нацпроект. Вот уже три года занимаемся восстановлением популяции ценных видов рыб, за это время было выпущено 11, 5 миллионов штук молоди. Ежегодное мероприятие по выпуску осетра поспособствует тому, чтобы со временем эта ценная рыба была исключена из Красной книги.

На вопрос о том, как организован надзор за осетром в естественных водоёмах, ответил Иван Владимирович Мотаев – руководитель Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству:

– На сегодня осётр внесён в Красную книгу Российской Федерации, его вылов запрещён. В настоящий момент вылов осетра возможен для рыболовных предприятий только в целях воспроизводства популяции. Сейчас гражданин, добывший осетра, может быть привлечён к уголовной ответственности. Мы работаем с различными структурами по противодействию незаконной добычи этой ценной рыбы. К сожалению, количество уголовных дел растёт, но и сознание граждан тоже.

Очень надеемся, что у нынешнего поколения детворы, которые сегодня имеют возможность прикоснуться к этому делу, со временем выработается другое отношение к водным биологическим ресурсам и вопрос о незаконном промысле со временем исчерпает себя. А когда он будет выведен из Красной книги, тогда можно будет ставить вопрос о легальной промышленной добыче, в том числе и о любительском и спортивном рыболовстве.

Людмила Гурьева

Чт, 21/07/2022 - 16:51

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