В поликлинике усилена работа по предупреждению распространения коронавирусной инфекции

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В поликлинике усилена работа по предупреждению распространения коронавирусной инфекции

Цель - предупреждение и снижение рисков распространения инфекционных заболеваний среди пациентов и медицинских работников. Необходимость реализации дополнительных мероприятий по профилактической линии прежде всего связана с   увеличением лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19 и острыми респираторными инфекциями среди сотрудников учреждения и населения города.

С 13 июля в БУ «Няганская городская поликлиника» введен обязательный масочный режим для сотрудников. Открыт санитарный пост, где перед началом рабочего дня специалисты проходят термометрию. Пациентам, находящимся в здании поликлиники, также рекомендовано ношение защитных масок. 

Термометрия пациентов проводится автоматически при входе в поликлинику. В 2020 году тепловизоры были установлены при входе в «головном» здании медицинского учреждения и в отделении профилактических медицинских осмотров.  Обследование человека с помощью тепловизора осуществляется бесконтактным методом без малейшей доли излучения. «В целях предупреждения распространения инфекций, в коридорах и холлах всех зданий нанесена специальная желтая разметка, разграничивающая безопасное расстояние между пациентами. Всем сотрудникам перед началом рабочего дня и пациентам, обратившимся в поликлинику, проводится измерение температуры бесконтактным термометром. На столешнице окна гардероба стоит спиртовой кожный антисептик, предназначенный для обработки рук граждан», - рассказывает Ольга Ежова – врач-эпидемиолог БУ «Няганская городская поликлиника».

Принципы взаимодействия медицинского персонала с пациентами закреплены в специальных алгоритмах, приказах и постановлениях различного уровня.

 

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Пт, 22/07/2022 - 10:27

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