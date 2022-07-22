В Югру на оздоровление приехали дети из Макеевки

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Сегодня в Ханты-Мансийский автономный округ прибыла первая группа из 150 детей в возрасте от 7 до 14 лет из города Макеевка Донецкой Народной Республики. В рамках специально подготовленных программ дети, в числе которых дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, потерявшие кормильца, дети из семей в трудной жизненной ситуации, дети военнослужащих, смогут отдохнуть и получить услуги по медико-социальной реабилитации.
Прибытие детей на отдых и оздоровление в Югру — один из пунктов плана действий в развитие соглашения о сотрудничестве, которое было заключено губернатором автономного округа Натальей Комаровой и главой администрации города Макеевки Донецкой Народной Республики Владиславом Ключаровым 30 мая 2022 года.
В июле смены организованы в Сургутском многопрофильном реабилитационном центре и в Центре содействия семейному воспитанию в Ханты-Мансийске. В августе двери для детей из Макеевки откроет детский спортивно-оздоровительный лагерь «Окуневские зори» в Советском районе, здесь будет проходить научно-техническая смена «Лаборатория Х». Также в рамках спортивной смены детей примет оздоровительно-образовательный центр «Юбилейный» в Кондинском районе.
«Социальным учреждением разработана специальная программа оздоровления “Лето в Югре”, включающая в себя курс медико-социальной реабилитации, оздоровительные мероприятия, психологически-коррекционные занятия, — сказала директор Сургутского многопрофильного социально-реабилитационного центра для инвалидов Ася Шокшина. — Коллективом учреждения в творческих мастерских, изостудии, лекотеке, керамической мастерской будут проведены разнообразные мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. Запланированы конкурсные, спортивные, развлекательные мероприятия, экскурсии. Каждый ребенок сможет выбрать занятие по интересам».
Каждая смена продлится 21 день, на протяжении всего периода с прибывшими детьми будут работать врачи, психологи, педагоги, социальные работники.
«В связи с ситуацией в нашей республике не все дети имели возможность куда-то выезжать на летний оздоровительный отдых. Есть ребята, которые вообще никогда не покидали Макеевку. Для них поездка в далёкую таёжную Югру — большое событие! Дорога была долгой, но мы уверены, что здесь дети получат много положительных эмоций. Они, как и оздоровление, для ребят очень важны. В последние месяцы дети обучались дистанционно и были лишены нормального общения, постоянно находясь дома. А сейчас для них наступили настоящие летние каникулы!», — отметила директор средней школы № 31 г. Макеевки Ольга Головатюк.
При круглосуточной заботе профессиональных команд дети пройдут курс социальной реабилитации, предусматривающий сбалансированное питание по возрастам, психологическую диагностику и коррекцию, занятия по лечебной и адаптивной физической культуре, индивидуальное социальное сопровождение.
«Наша основная задача — помочь детям Макеевки снять психологическое напряжение, поправить здоровье. Состояние здоровья каждого ребенка продиагностируют психологи, врачи, разработают индивидуальную программу оздоровления, при необходимости будет организовано углубленное лечение. Учреждения, которые примут детей, имеют необходимое медицинское, диагностическое и реабилитационное оборудование. Есть возможность организации широкого спектра физиотерапевтических процедур: массажа, бассейнов, ванн, лазерной и магнитной терапии», — обозначила директор Департамента социального развития Югры Тереза Пономарева.
Всего этим летом в Югру приедет 300 детей в возрасте от 7 до 14 лет. Оздоровление для них будет организовано в несколько смен в социальных учреждениях и детских лагерях Сургута, Ханты-Мансийска, Советского и Кондинского районов.