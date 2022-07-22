В Югре ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с лесными пожарами

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В автономном округе с 20 июля 2022 года для незамедлительного реагирования на возможное ухудшение обстановки с лесными и природными пожарами введен режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации. Соответствующее постановление размещено на портале правительства Ханты-Мансийского автономного округа.
Как сообщил первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов Егор Збродов, введение режима повышенной готовности предполагает возможность принятия своевременных оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами.
По его словам, за сутки с момента принятия решения в Югре увеличен вертолетный парк – до семи машин, работающих на пожарах.. В тушении задействовано около 400 человек. «По состоянию на 15.00 21 июля в Югре действуют 29 лесных пожаров на площади более чем 1646 гектаров. Пять возгораний на площади порядка 406 гектаров локализованы. Сложная лесопожарная обстановка складывается на территории Березовского района, где сегодня планируется введение режима чрезвычайной ситуации. Угроза населенным пунктам и объектам экономики в муниципалитете отсутствует. Мы планируем продолжать увеличение группировки сил и средств для борьбы с пожарами», - сказал Егор Збродов.