Офицеры Росгвардии приняли участие в церемонии закрытия летней смены военно-патриотического лагеря «Спецназ. Дети» в Югре

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Офицеры Росгвардии приняли участие в церемонии закрытия летней смены военно-патриотического лагеря «Спецназ. Дети» в Югре

В рамках ведомственного проекта «Каникулы с Росгвардией» военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре  приняли участие в торжественной церемонии закрытия смены палаточного военно-патриотического лагеря «Спецназ. Дети», расположенного недалеко от сельского поселения Шапша.

На мероприятии присутствовали представители взаимодействующих региональных общественных организаций – «Ассоциации ветеранов десантных войск и войск спецназа», «Ветераны пограничных войск Югры», а также более 50 подростков. От начальника территориального управления Росгвардии полковника полиции Евгения Симакова руководителю лагеря - Евгении Агзамовой и коллективу инструкторов вручены благодарственные письма за весомый вклад в развитие военно-патриотического направления среди школьников и молодежи автономного округа.

 

Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО – Югре 

Пт, 22/07/2022 - 16:56

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