МФЦ Югры будут принимать заявления от родителей на компенсацию платы за детсады

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У семей из Югры появится возможность подать заявление о предоставлении компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных организациях через МФЦ Югры и Госуслуги. Соответствующее постановление принято сегодня на заседании правительства автономного округа, которое провела губернатор Наталья Комарова.
«Изменен порядок обращения за компенсацией части родительской платы. Теперь можно подать заявление в детском саду, на едином портале государственных и муниципальных услуг и в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг Югры», — отметила Наталья Комарова.
Глава региона добавила, что сокращено количество необходимых для оказания этой услуги документов. Обязательными остались заявление и, если в семье ребёнок-студент, — справка о его обучении.
«Мы надеемся, что решение правительства, дающее возможность югорчанам выбирать форму подачи заявления и предоставляющее возможность делать это в электронном виде, повысит их удовлетворенность данной услугой», — рассказала исполняющая обязанности директора департамента образования и науки Югры Снежана Возняк.
По данным ведомства, услугами дошкольных учреждений округа сегодня пользуются 110 тысяч юных югорчан.