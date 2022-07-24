Книги, собранные хантымансийцами отправляют на Донбасс

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Книги, собранные хантымансийцами отправляют на Донбасс

В Ханты-Мансийске завершился сбор литературы в рамках акции «Книги – Донбассу», объявленной партией «Единая Россия». 634 экземпляра – детские книжки, сказки и энциклопедии отправляются в Макеевку - город, с которым Югра заключила соглашение о сотрудничестве.

Неравнодушные жители Ханты-Мансийска приносили книги во все городские библиотеки, чтобы внести свой вклад. Приобретали специально или брали из домашних библиотек, сопровождали свои подарки подписями, добрыми пожеланиями, воспитанники детского сада «Брусничка» – красочными рисунками.

«Жители Ханты-Мансийска всегда откликаются на призывы о помощи. За две недели собрано 634 книги! Хочу выразить благодарность всем, кто принял участие в сборе. Книги упакованы и отправляются на Донбасс к детям и взрослым», - подвела итоги акции директор городской централизованной библиотечной системы Светлана Чуманова.

Отметим, акции по сбору гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР, а также российских солдат, которые участвуют в спецоперации, проходят в Ханты-Мансийске регулярно. Любой желающий может принять в этом участие. Приносите собранную помощь в отделение Гуманитарного добровольческого корпуса по адресу Чехова 65.

ugra-news.ru

Вс, 24/07/2022 - 19:44

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