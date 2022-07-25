Отдалённое поселение Югры подключили к сотовой связи

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В начале июля в деревне Кимкьясуе Берёзовского района установили сотовую связь. Для жителей небольшого поселения теперь доступна сотовая связь мобильного оператора «Мегафон».
– Для Кимкьясуя это очень долгожданное и значимое событие. Установка оборудования для сотовой связи была выполнена в рамках проекта «IT-стойбище», которая реализуется департаментом информационных технологий и цифрового развития Югры, – рассказал глава Берёзовского района Павел Артеев.
Жители очень рады, что у них появилась сотовая связь, ведь теперь они могут связаться с родственниками, которые живут в других городах и посёлках. В настоящее время в деревне проживает чуть около ста человек и, конечно, они все очень рады такому радостному событию. Теперь у людей есть возможность позвонить, воспользоваться мобильным интернетом, цифровыми сервисами, зайти на единый портал государственных и муниципальных услуг, а также общаться в соцсетях.
Напомним, в Югре реализуется проект «IT-стойбище», направленный на обеспечение доступом к интернету представителей коренных малочисленных народов Севера, проживающих в труднодоступных территориях. Проект работает с 2019 года. За это время на удаленных, труднодоступных территориях традиционного природопользования создано 49 IT-стойбищ, в которых проживают 2 950 человек.
Людмила Теткина