В больницу поступил новый автомобиль скорой медицинской помощи

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В больницу поступил новый автомобиль скорой медицинской помощи

В рамках реализации мероприятия «Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим, в том числе при дорожно-транспортных происшествиях» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современное здравоохранение» в БУ «Федоровская городская больница» поступил автомобиль скорой медицинской помощи класс «В» на базе «ГАЗель Next», что позволило обновить автопарк спецтранспорта на 67%.

В настоящее время проводятся подготовительные мероприятия для последующей постановки автомобиля на учет в ГИБДД. После прохождения технической подготовки и укомплектования необходимым медицинским оборудованием и укладками автомобиль скорой медицинской помощи выйдет на линию, предположительно, в первую декаду августа. «Обновление автопарка скорой медицинской помощи позволит обеспечить более качественное оказание медицинской помощи пациентам, а также сокращение времени доезда до места вызова», – отмечает заместитель главного врача по медицинской части Шихбуба Карабеков.

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Пнд, 25/07/2022 - 11:57

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