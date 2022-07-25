В больницу поступил новый автомобиль скорой медицинской помощи

- Русский
В рамках реализации мероприятия «Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим, в том числе при дорожно-транспортных происшествиях» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современное здравоохранение» в БУ «Федоровская городская больница» поступил автомобиль скорой медицинской помощи класс «В» на базе «ГАЗель Next», что позволило обновить автопарк спецтранспорта на 67%.
В настоящее время проводятся подготовительные мероприятия для последующей постановки автомобиля на учет в ГИБДД. После прохождения технической подготовки и укомплектования необходимым медицинским оборудованием и укладками автомобиль скорой медицинской помощи выйдет на линию, предположительно, в первую декаду августа. «Обновление автопарка скорой медицинской помощи позволит обеспечить более качественное оказание медицинской помощи пациентам, а также сокращение времени доезда до места вызова», – отмечает заместитель главного врача по медицинской части Шихбуба Карабеков.