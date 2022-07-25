В первом полугодии 2022 года завершен проект «Создание омниканального контакт-центра»

- Русский
Проект направлен на автоматизацию при оформлении документов при осуществлении закупки лекарственных средств и расходных и иных материалов. Он улучшил работу регистратуры и единого номера телефона Контакт-центра, что позволило сделать обслуживание пациентов окружного центра профпатологии еще более комфортным и быстрым. Омниканальный подход обеспечивает поступление, накопление и хранение информации об обращениях пациентов, и делает обслуживание более персонализированным, необходимая услуга, в том числе запись на прием к врачу, доступна с любого устройства.
Начата реализация проекта второго полугодия 2022 года – «Снабжение медицинской организации. Оперативное управление материальными ресурсами (перемещение материальных ресурсов внутри медицинской организации, осуществление закупок в медицинской организации). Автоматизация при оформлении документов в процессе управления материальными ресурсами».
Ожидается также уменьшение временных затрат руководителей подразделений центра профпатологии на формирование заявки на закупку и оформление других необходимых документов.