В Югре ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами

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В Югре ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами

Постановлением губернатора Югры Натальи Комаровой в Ханты-Мансийском автономном округе с 22 июля введён режим чрезвычайной ситуации в связи со сложной лесопожарной обстановкой. Соответствующий документ опубликован на портале правительства автономного округа.

Как сообщается, решение принято с учетом выводов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 июля 2022 года и в целях оперативного взаимодействия исполнительных органов Югры, органов местного самоуправления муниципальных образований.

«Ввести в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре с 22 июля 2022 года режим чрезвычайной ситуации в лесах, расположенных в границах Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и установить региональный уровень реагирования», — говорится в постановлении.

Ответственным должностным лицом за осуществление мероприятий по ликвидации ЧС в Югре назначен заместитель губернатора автономного округа Азат Ислаев.

Напомним, по состоянию на 9 часов утра 25 июля в Югре действуют 23 лесных пожара. Площадь, пройденная огнем, — 3420 гектаров.

ugra-news.ru

Пнд, 25/07/2022 - 16:58

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