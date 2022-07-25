В Югре ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами

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Постановлением губернатора Югры Натальи Комаровой в Ханты-Мансийском автономном округе с 22 июля введён режим чрезвычайной ситуации в связи со сложной лесопожарной обстановкой. Соответствующий документ опубликован на портале правительства автономного округа.
Как сообщается, решение принято с учетом выводов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 июля 2022 года и в целях оперативного взаимодействия исполнительных органов Югры, органов местного самоуправления муниципальных образований.
«Ввести в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре с 22 июля 2022 года режим чрезвычайной ситуации в лесах, расположенных в границах Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и установить региональный уровень реагирования», — говорится в постановлении.
Ответственным должностным лицом за осуществление мероприятий по ликвидации ЧС в Югре назначен заместитель губернатора автономного округа Азат Ислаев.
Напомним, по состоянию на 9 часов утра 25 июля в Югре действуют 23 лесных пожара. Площадь, пройденная огнем, — 3420 гектаров.