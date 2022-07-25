Количество «тяжелых» пациентов с ковидом в Югре за неделю снизилось на 20 процентов

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Количество «тяжелых» пациентов с ковидом в Югре за неделю снизилось на 20 процентов

В автономном округе наблюдается снижение количества «тяжелых» пациентов с коронавирусом. Такую тенденцию озвучил директор Депздрава Югры Алексей Добровольский на заседании регионального оперштаба по борьбе с COVID-19.

«Несмотря на рост числа заболевших, количество госпитализированных за минувшую неделю сократилось на 20%. Всего в автономном округе развернуто 73 койки в 7 медицинских организациях, из них занято 47. Это специализированный коечный фонд в составе инфекционных отделений. В любой момент при необходимости может быть увеличен», — отметил Добровольский.

Руководитель ведомства подчеркнул, что лекарственными препаратами медицинские организации Югры обеспечены в полном объеме как для стационарного и для амбулаторного лечения пациентов. Вакцины от коронавируса также достаточно.

Заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов рассказал, что рабочая группа регионального оперштаба продолжает мониторнг эпидемиологического процесса по новой коронавирусной инфекции в мире, в стране и в округе.

«С руководителями муниципальных штабов мы договорились о разработке ряда дополнительных мер по противодействию COVID-19, среди которых продолжение наращивания коллективного иммунитета и самоконтроль граждан — дистанцирование, санитайзеры, обработка рук», — отметил он.

Ранее мы сообщали, что в Югре 53 человека заболели коронавирусом за сутки, погибших нет.

ugra-news.ru

Пнд, 25/07/2022 - 17:51

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