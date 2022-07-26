О недопущении дискриминации на рынке труда

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Пунктом 6 статьи 25 Федерального закона от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» установлен запрет на распространение информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей сведения о каком бы то ни было прямом или косвенном ограничении прав или об установлении прямых или косвенных преимуществ в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, за исключением случаев, в которых право или обязанность устанавливать такие ограничения или преимущества предусмотрены федеральными законами (информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера).
Лица, распространяющие информацию о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащую ограничения дискриминационного характера, привлекаются к административной ответственности, установленной законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.
Статья 5.62. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях гласит, что дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, - влечет наложение административного штрафа:
- на граждан в размере от 1 000 до 3 000 рублей;
- на юридических лиц - от 50 000 до 100 000 рублей.
Под распространением информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера, следует понимать опубликование таких сведений в печати, трансляцию по радио и телевидению, демонстрацию в кинопрограммах и других средствах массовой информации, распространение в сети Интернет, а также с использованием иных средств телекоммуникационной связи, распространение в виде печатной продукции, в том числе в виде листовок и буклетов, рекламной продукции, совмещающей информацию о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащую ограничения дискриминационного характера, а также аудиовизуальной продукции в виде объявлений на досках в общественных местах и т.д.
Если интернет-сайт не зарегистрирован в качестве средства массовой информации, то данный факт не освобождает владельца сайта от административной ответственности за распространение информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера.
В качестве ответчика к административной ответственности могут быть привлечены не только работодатели (физические лица и юридические лица, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности), но и редакция средств массовой информации (организации, учреждения, предприятия либо гражданин, объединение граждан, осуществляющие производства и выпуск средств массовой информации), владельцы сайтов или уполномоченные ими лица, которые ответственны за размещение информации на этих сайтах, за сам факт размещения сведений, распространенных третьими лицами, должностные лица.
Учитывая изложенное, просьба соблюдать вышеуказанные требования Федерального закона «О занятости населения в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации, при предоставлении информации о наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей) в органы службы занятости, в том числе с использованием интернет ресурсов, размещении вакансий в средствах массовой информации, в сети Интернет.
Дискриминационные нормы в законодательстве являются защитой интересов соискателя от необоснованного отказа в приеме на работу!
КУ «Ханты-Мансийский центр занятости населения»