В краеведческом музее Мегиона открылась этнографическая выставка «Два народа, живущих по «подолу Земли»

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Открытие этнографической выставки «Два народа, живущих по «подолу Земли» в краеведческом музее стало одним из мероприятий, приуроченных к 42-й годовщине присвоения Мегиону статуса города.
Этому событию предшествовала кропотливая научная работа, проведенная сотрудниками Регионального историко-культурного и экологического центра. Пополнившие музейную экспозицию уникальные экспонаты частично подарены музею или были собраны в экспедициях к местам проживания коренных народов восточной части автономного округа, ведущих традиционный уклад жизни. Выставка создана при финансовой поддержке «Славнефть-Мегионнефтегаза».
Участников культурного события приветствовал глава Мегиона Олег Дейнека. «Прежде всего, мои слова благодарности организаторам выставки. Очень важно быть причастным к истории родного края, знать её. В этом всегда готов помочь Краеведческий музей, организуя тематические экспозиции. Уважение к традициям и обычаям любых народов – это часть нашей культуры, которая ведет к духовному развитию. Уверен, всем интересно открывать для себя что-то новое», – сказал глава города.
Обращаясь к присутствующим от лица команды «Славнефть-Мегионнефтегаз» начальник отдела корпоративных коммуникаций компании Елена Усанова отметила, что реализация проектов, направленных на сохранение и развитие культуры в городе является одним из наиболее важных направлений комплексной программы социальных инвестиций предприятия. Это непосредственно касается музейной деятельности мегионского Экоцентра. «Своей работой вы открываете путь к постижению культуры жителей нашего края. Это важно, потому что чем мы ближе подойдем к глубинам этой культуры, тем лучше поймем, почему Югра стала центром притяжения для людей смело и нестандартно мыслящих, готовых идти к достижению цели несмотря на трудности. Такие люди строили и развивали наш город, создавали нефтедобывающую промышленность которой славятся Югра и город Мегион», – считает Елена Александровна.
Главный хранитель музейных фондов Экоцентра Елена Сергеева рассказала, что сегодня этнографическая коллекция насчитывает более двух тысяч единиц хранения. На выставке представлена их небольшая часть. Отобраны самые значимые и уникальные предметы народов ханты и лесных ненцев, именно проживающих в восточной части автономного округа. Часть из них выставлена на всеобщее обозрение впервые.
Организаторы постарались, чтобы посещение музея было интересно и для самых юных посетителей – им предоставлена возможность поучаствовать в интерактивной игре с помощью современных цифровых технологий. Кроме того, все желающее смогут посмотреть видеоматериалы об организованных Экоцентром экспедициях, или фильмы о жизненном укладе коренных народов Югры.