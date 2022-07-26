Итоги работы Трудового археологического лагеря в Салыме

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Трудовой археологический лагерь в сельском поселении Салым Нефтеюганского района ХМАО-Югры завершил свою работу в этом полевом сезоне. В течение месяца югорские археологи проводили раскопки на памятнике археологии и этнографии «Священная Кедровая Роща» на берегу озера Сырковый Сор. Одновременно с научными исследованиями ученые проводили встречи с представителями администрации района и поселка, занимались с архитекторами проектированием на местности музейного комплекса, принимали в лагере студентов музеологов и историков СурГУ и школьников Салымской СОШ№2.
За время работы лагеря на раскопках побывали председатель Комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов Ольга Воронова, заместитель председателя, специалист по развитию туризма, Эльвира Бухарметова и глава с.п. Салым Наталья Ахметзянова. Представители администрации проводили мониторинг для последующей разработки маршрутов внутреннего туризма.
Музейный комплекс «Священная Кедровая Роща», который проектируют археологи при участии администрации ХМАО-Югры, Нефтеюганского района и сп. Салым при поддержке Фонда президентских грантов, станет базой для организации мероприятий событийного туризма.
В период работы экспедиции югорские археологи и архитекторы реализовали очередной этап проектных работ — подготовку к «встраиванию» предварительного проекта музея в ландшафт достопримечательного места.
В рамках проектов «Археологи — школьникам Югры» и «Югорская археология и этнография: сохранение и изучение культурного наследия в условиях нефтегазового освоения Севера» в Салыме состоялась двухнедельная учебная археологическая практика студентов историков и музеологов СурГУ и прошла образовательно-практическая программа для учащихся Салымской СОШ №2, почти ежедневно приходивших на раскопки в течение всего периода работы экспедиции.
Работа с детьми и молодежью — важнейшая составляющая деятельности ученых, направленная на формирование у юных югорчан национальной идентичности, интереса к истории и археологии своего региона, а в результате — желания остаться в Югре и пополнить ряды профессионалов-историков и археологов.
Руководители экспедиции - ведущие научные сотрудники СурГУ Олег Кардаш и Георгий Визгалов пригласили для проведения лекториев, мастер-классов и экспериментов ведущих специалистов разных направлений. Ребята узнали о правовых аспектах археологической деятельности, о порядке ведения раскопок, об истории, археологии и этнографии ХМАО-Югры, географических особенностях региона, фауне Салымского края, археозоологических исследованиях и древнейших технологиях. Некоторые из них, такие как изготовление каменных шлифованных орудий и керамических сосудов по аутентичной технологии, школьники и студенты попробовали освоить во время мастер-классов и научных экспериментов.
Практическая часть проходила на раскопках памятника «Священная Кедровая Роща». Югорские археологи знакомили юных участников экспедиции с методикой ведения полевых археологических исследований и учили использовать все инструменты археолога: традиционные лопаты, совки, кисти и современное оборудование: GPS-приемники, тахеометры, беспилотные летательные аппараты и металлодетекторы.
При участии школьников и студентов были обнаружены артефакты, в том числе еще одно вождеское захоронение, которые предстоит изучить, обработать и подготовить к передаче на хранение после завершения полевого сезона.
С материалами о находках в Священной Кедровой Роще и о работе югорских археологов на этом и других объектах можно будет познакомиться на ресурсах АНО «Институт археологии Севера».
http://www.nordarcheo.ru/cgi-bin/main
https://ok.ru/group/63143322714289
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