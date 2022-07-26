Новая модель функционирования стоматологической поликлиники

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БУ «Кондинская районная стоматологическая поликлиника» начала работу в проекте «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь в период 2020-2024 годов» в рамках национального проекта «Здравоохранение». Целью регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» являются: оптимизация работы медицинских организаций, повышение удовлетворенности населения доступностью и качеством первичной медико-санитарной помощи путем внедрения методов бережливого производства.
В поликлинике определены следующее направления, которые по мнению специалистов учреждения требует доработки. Проект: снабжение медицинской организации. Процессы: оперативное управление материальными ресурсами в медицинском учреждении, организация работы склада расходных материалов и медицинских изделий в медицинской организации, доставка в лечебные кабинеты медицинских изделий и расходного материала по принципу «вытягивания» в нужном количестве.
Цель: установить модуль «Аптека» МИС «Мединфосистема», ведение статистики движения МИ и РМ с использованием принципа персонифицированного учета, автоматизация процесса получения информации в модуле «Аптека» ПК МИС для планирования обеспечения медицинской организации. Задачи: сокращение временных потерь, формирующихся в ходе деятельности медицинской организации, четкое и своевременное обеспечение медицинской организации МИ и РМ, контроль срока годности РМ в месте хранения, своевременное обеспечение лечебных кабинетов РМ и МИ.
На сегодняшний день проделана большая работа по реализации проекта, задачи выполнены. Поликлиника предоставляет пациентам возможность внести свои предложения или замечания.