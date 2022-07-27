Профессиональные заболевания должны выявляться в период работы

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Это профессиональное кредо и основной принцип работы врача-профпатолога Евгения Леонидовича Вохменцева. Профпатолог — это специалист, который занимается выявлением причин профессиональных заболеваний, их лечением и профилактическими мероприятиями, а также проводит предварительные (перед устройством на работу) и периодические профосмотры. Главной целью периодических медицинских осмотров для работающих во вредных условиях является выявление ранних признаков профессиональных заболеваний, их профилактика и предотвращение. Поэтому председателем врачебной комиссии по предварительным и периодическим медицинским осмотрам является врач-профпатолог. «К сожалению, работники не обращают внимания на симптомы на ранних стадиях заболевания, скрывают жалобы на медицинских осмотрах, соответственно, они не получают своевременного лечения, не выявляются противопоказания для работы, что приводит к неминуемому развитию болезней, вылечить которые уже нельзя», - комментирует Евгений Леонидович.
По словам доктора, нередко люди обращаются за помощью к профпатологу уже в момент выхода на пенсию, имея огромный стаж во вредных условиях, 20, 30, а то и 40 лет. Обращаются пенсионеры, уволившиеся более 2-х лет назад, – помочь им намного сложнее и зачастую экспертиза связи заболевания с профессией заканчивается не в их пользу. Поэтому врач-профпатолог Нижневартовской городской поликлиники рекомендует обращаться за медицинской помощью своевременно и предоставлять достоверную информацию о состоянии здоровья.
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