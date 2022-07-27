В Югре появится назальная вакцина от коронавируса

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В Югре появится назальная вакцина от коронавируса

В этом заверил директор окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский. По его словам, в течение двух месяцев ожидается поставка специальной насадки для назального вспрыскивания вакцины от COVID-19. «Назальная вакцина вводится через носовую полость. Она индуцирует иммунитет через слизистую оболочку носа, которая контактирует с передающимися через воздух инфекциями в естественных условиях», – отметил А.А. Добровольский.

По его сведениям, на 26 июля число заболевших коронавирусом в Югре увеличилось чуть больше, чем на 30 %. Сегодня на территории региона 45 пациентов с диагнозом «коронавирус» находятся на стационарном лечении, два пациента в реанимации. В семи больницах Югры развёрнуты 73 койки.

Завершая отвечать на вопросы югорчан о COVID-19, он рекомендовал посещать учреждения здравоохранения в масках.

Людмила Гурьева

 

 

Ср, 27/07/2022 - 12:46

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