Дети из Макеевки посетили музей «Торум Маа»

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26 июля группа детей из города Макеевка Донецкой Народной Республики посетили музей «Торум Маа». Сотрудница музея «Торум Маа» Дарья Кунина рассказала меленьким гостям из Донбасса о традиционном образе жизни и о традиционных видах деятельности коренных малочисленных народов Севера.
Детям продемонстрировали предметы быта для ловли рыбы, средства передвижения на воде, такие как калданка и облас. Рассказали о том, как раньше коренные жители готовили муку, а также готовили пищу в чувале (мансийская печь). Ребята внимательно слушали, а также уточняли, как в настоящее время живут коренные жители в чуме. Детям очень понравилась «Охотничья тропа», им показали ловушки на глухаря, росомаху и зайца. В зимнем доме можно было посмотреть одежду, посуду, ночную и дневную люльку. Им было интересно послушать экскурсовода, увидеть собственными глазами экспозиции. В завершение экскурсии дети с лёгкостью преодолели верёвочный парк «Каснэ Маа – Земля покорителей».
Прибытие детей на отдых и оздоровление в Югру является одним из пунктов соглашения о сотрудничестве между автономным округом и городом Макеевка. Документ о сотрудничестве было подписан губернатором Югры Натальей Комаровой и главой администрации города Макеевки (ДНР) Владиславом Ключаровым 30 мая текущего года в рамках проекта «Лето в Югре».
Оксана Албина