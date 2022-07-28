Дети из Макеевки посетили музей «Торум Маа»

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Дети из Макеевки посетили музей «Торум Маа»

26 июля группа детей из города Макеевка Донецкой Народной Республики посетили музей «Торум Маа». Сотрудница музея «Торум Маа» Дарья Кунина рассказала меленьким гостям из Донбасса о традиционном образе жизни и о традиционных видах деятельности коренных малочисленных народов Севера.

Детям продемонстрировали предметы быта для ловли рыбы, средства передвижения на воде, такие как калданка и облас. Рассказали о том, как раньше коренные жители готовили муку, а также готовили пищу в чувале (мансийская печь). Ребята внимательно слушали, а также уточняли, как в настоящее время живут коренные жители в чуме. Детям очень понравилась «Охотничья тропа», им показали ловушки на глухаря, росомаху и зайца. В зимнем доме можно было посмотреть одежду, посуду, ночную и дневную люльку. Им было интересно послушать экскурсовода, увидеть собственными глазами экспозиции. В завершение экскурсии дети с лёгкостью преодолели верёвочный парк «Каснэ Маа – Земля покорителей».

Прибытие детей на отдых и оздоровление в Югру является одним из пунктов соглашения о сотрудничестве между автономным округом и городом Макеевка. Документ о сотрудничестве было подписан губернатором Югры Натальей Комаровой и главой администрации города Макеевки (ДНР) Владиславом Ключаровым 30 мая текущего года в рамках проекта «Лето в Югре».

Оксана Албина

Чт, 28/07/2022 - 11:03

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