Голосование «Приз зрительских симпатий» Международного фестиваля национальных культур «Возьмёмся за руки, друзья»

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Что есть нематериальное наследие? Это сама суть народов, их самоидентичность и самосознание. На территории России и других стран мира проживают различные этносы. Наша задача сохранить и продвигать их уникальные особенности.
Фестиваль «Возьмёмся за руки, друзья» был создан для того, чтобы показать, насколько прекрасны народы мира в своем многообразии.
Сегодня мы предлагаем Вам принять участие в определении победителей Фестиваля в номинации «Приз зрительских симпатий».
Для голосования перейдите по ссылке: https://ugra-nasledie.ru/.
Голосование с одного аккаунта возможно лишь единожды.
Увидеть все выступления можно в официальной группе ВКонтакте Окружного Дома народного творчества в разделе видео: https://vk.com/video/@odntugra86.
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