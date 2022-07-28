Голосование «Приз зрительских симпатий» Международного фестиваля национальных культур «Возьмёмся за руки, друзья»

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Голосование «Приз зрительских симпатий» Международного фестиваля национальных культур «Возьмёмся за руки, друзья»

Что есть нематериальное наследие? Это сама суть народов, их самоидентичность и самосознание. На территории России и других стран мира проживают различные этносы. Наша задача сохранить и продвигать их уникальные особенности.

Фестиваль «Возьмёмся за руки, друзья» был создан для того, чтобы показать, насколько прекрасны народы мира в своем многообразии.

Сегодня мы предлагаем Вам принять участие в определении победителей Фестиваля в номинации «Приз зрительских симпатий».

Для голосования перейдите по ссылке: https://ugra-nasledie.ru/.

Голосование с одного аккаунта возможно лишь единожды.

Увидеть все выступления можно в официальной группе ВКонтакте Окружного Дома народного творчества в разделе видео: https://vk.com/video/@odntugra86.

 

Окружной Дом народного творчества в социальных сетях:

ВКонтакте: https://vk.com/odntugra86

Одноклассники: https://ok.ru/profile/578361475297

Официальный сайт: https://odntugra.ru/ 

Чт, 28/07/2022 - 12:11

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