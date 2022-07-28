Продолжается работа передвижных мобильных комплексов

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Завершился первый этап нового регионального проекта по предоставлению качественной медицинской помощи сельским жителям удаленных территорий. Главный профпатолог Югры Николай Ташланов рассказал о работе передвижной поликлиники на колесах. «В этом году параллельно с плавучей поликлиникой «Николай Пирогов» работает врачебная бригада Центра профпатологии на пяти мобильных медицинских комплексах. Сухопутный маршрут проложен до удаленных и малонаселенных пунктов Югры и согласно плану, утвержденному окружным Депздравом, поделен на две части. На текущий момент медицинский автопоезд вернулся в окружную столицу – необходимо подвести предварительные итоги деятельности передвижной поликлиники, произвести ротацию кадров, обслужить спецтехнику».
Часть медперсонала с сухопутного участка перейдет работать на теплоход, остальные, вместе с коллегами плавполиклиники, пойдут в отпуск. Набравшись сил, они вернуться на маршруты, чтобы другие врачи и медсестры тоже смогли отдохнуть. Главный врач отметил, что медики побывали в 16 поселениях Кондинского, Октябрьского, Ханты-Мансийского, Нижневартовского и Сургутского районов с общим количеством прикрепленного населения порядка 19 тыс. человек: «За три месяца на прием к врачам пришло более 2,5 тыс. человек, проведено свыше 5,2 тыс. медицинских осмотров, врачебных консультаций. Специализированным лабораторным комплексом выполнено 8 тыс. анализов, пациенты прошли порядка 2,5 тыс. ультразвуковых и 630 функциональных исследований. Итоговые результаты сопоставимы с показателями, получаемыми в ходе зимних экспедиций, правда, с поправкой на летний период – сезон отпусков, детские лагеря отдыха, миграция коренных малочисленных народов Севера и некоторые другие причины».
На протяжении последних лет в работе передвижных поликлиник особое внимание уделяется выявлению злокачественных образований. С целью раннего диагностирования онкологических заболеваний обследование населения проводилось различными методами, включающими в себя онкоскрининги, ультразвуковые и лабораторные исследования, онкоцитологию. У 46 пациентов выявлены очаговые образования, нарушения в общем анализе крови и другие факторы, указывающие на онкологию. Все пациенты направлены на дополнительные обследования в специализированные центры Югры. Врачами передвижной поликлиники высокотехнологичная медицинская помощь рекомендована 3 и дополнительное амбулаторное обследование еще 144 сельским жителям. На стационарное лечение направлено 24 человека, а 186 пациентам прописан диспансерный учет по месту жительства.
Если посмотреть структуру заболеваемости, то она год от года практически неизменна. «Лидерами» являются болезни мочеполовой, эндокринной, сердечно-сосудистой систем, органов пищеварения. Краевые патологии давно известны и основные профилактические, санитарно-просветительские мероприятия окружного здравоохранения направлены на противодействия этим заболеваниям. «Отмечу, что вся медицинская спецтехника – грузовые автомобили, приобретенные в рамках федеральной программы по развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи национального проекта «Здравоохранение», выдержали испытания жарой и на данный момент проходит техническое обслуживание. Передвижная поликлиника на колесах возобновит работу 5 сентября в Нефтеюганском районе. До окончания сухопутной навигации, которое запланировано на 12 декабря 2022 года, врачебная бригада побывает в 23 селах и деревнях Югры», – уточнил Николай Ташланов.
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