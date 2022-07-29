В столице Югры военнослужащие и сотрудники Росгвардии почтили память святого равноапостольного князя Владимира – покровителя войск правопорядка

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В столице Югры военнослужащие и сотрудники Росгвардии почтили память святого равноапостольного князя Владимира – покровителя войск правопорядка

В День крещения Руси, который ежегодно отмечается 28 июля, военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре приняли участие в молебне, посвященном небесному покровителю войск национальной гвардии Российской Федерации святому равноапостольному князю Владимиру. Богослужение состоялось в храме пророка Божия Илии на набережной реки Иртыш города Ханты-Мансийска.

Председатель отдела по взаимодействию с казачеством и силовыми структурами Ханты-Мансийской епархии иерей Евгений Кизин вместе с прихожанами почтил память святого равноапостольного князя Владимира и помолился о восстановлении мира, здравии и благополучии воинов, участвующих в специальной военной операции на территории Украины.

По окончании молебна настоятель храма рассказал присутствующим о значении принятия православия для древнерусского государства и благословил военнослужащих и сотрудников Росгвардии, пожелав Божьей помощи в деле служения Отечеству.

 

Артем Енов

Пт, 29/07/2022 - 10:01

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