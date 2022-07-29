Работа в штатном режиме – движение вперёд

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В БУ «Кондинская районная больница» специально для заведующих обособленными структурными подразделениями медицинской организации прошло рабочее совещание на тему: «Осуществление перехода медицинской организации на электронный документооборот с использованием медицинской системы ПК ЗДРАВ». Так, в рабочем порядке ораторы, в роли которых выступили заместитель руководителя по амбулаторно-поликлинической работе Светлана Димонова, главная медицинская сестра Елена Смолева, подробно рассказали собравшимся, как пользоваться данным сервисом и все его плюсы. Сегодня все структурные подразделения районной больницы подключены к интернету, а это значит, что данный ресурс должен быть освоен везде на 100%.
Помимо этого, участники совещания обсуждали такие темы, как: «Достижение целевых показателей регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и «Борьба с онкологическими заболеваниями» на период 2021-2024 годов, порядок выполнения диспансеризации определенных групп взрослого населения и профилактических осмотров, углубленной диспансеризации на территории медицинского обслуживания. К слову, надо отметить, что сегодня в больнице проводится углубленная диспансеризация лиц, переболевших COVID-19. Пройти углубленное обследование могут все граждане от 18 лет и старше, если диагноз COVID-19 им поставил врач, фельдшер, но не ранее второго месяца после выздоровления. В свою очередь, заведующий отделом по экспертизе и качеству оказания медицинской помощи Жанна Таракчи рассказала собравшимся о нововведениях, касающихся правил оформления в бюро медико-социальной экспертизы в форме электронного документооборота.
В завершении рабочего совещания заместитель руководителя по экономическим вопросам Галина Бертош подвела итоги выполнения объемов медицинской помощи в обособленных структурных подразделениях за 1 полугодие 2022года и наметила планы на оставшиеся 6 месяцев. «Подобные рабочие совещания с представителями структурных подразделений медицинского учреждения помогают нам в плановом порядке справиться с различными проблемами и вопросами, которые возникают у специалистов на местах. Сегодня все медицинские работники, несмотря на удаленность структурного подразделения, помимо оказания качественной медицинской помощи, обязаны заполнять медицинскую документацию так, как того требует современный мир технологий и правила, установленные Минздравом России», - отметил главный врач Александр Нештенко.
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