Эксперт: для ревакцинации от ковида можно использовать первый компонент «Спутника V»

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Главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов отметил, что в регионах есть необходимый запас вакцины «Спутник V», первый компонент которой можно применять для ревакцинации.
Первый компонент «Спутника V» абсолютно идентичен вакцине «Спутник Лайт», поэтому его можно использовать для ревакцинации. «При этом для ревакцинации граждан старше 60 лет целесообразно использовать двухкратное введение вакцины - первого и второго компонента - как и при первичной вакцинации. Это позволит сформировать более высокий уровень защитного иммунитета", - добавил специалист.
Инфекционист также напомнил, что вакцинацию и ревакцинацию можно проводить любой вакциной, зарегистрированной в Российской Федерации. По словам Чуланова, по вакцинным препаратам «Спутник V», «Спутник Лайт» и «Спутник М» на сегодняшний день имеется большой объем данных об их безопасности и эффективности. «Со временем после первичной вакцинации напряженность иммунного ответа к новому коронавирусу SARS-CoV-2 снижается. Для поддержания его на высоком уровне необходимо проводить повторную вакцинацию (ревакцинацию), это позволит сохранять защиту, в том числе от новых штаммов новой коронавирусной инфекции на высоком уровне. Гражданам, которые были вакцинированы и ревакцинированы более 6 месяцев назад, несмотря на, как правило, более легкое течение заболевания, вызванного новыми штаммами, сегодня рекомендовано пройти ревакцинацию. Это особенно важно с учетом роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией во многих странах мира, в том числе Российской Федерации», - заключил он.
По материалам ИА ТАСС
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