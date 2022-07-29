Государственной библиотеке Югры исполняется 88 лет

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Государственной библиотеке Югры исполняется 88 лет

5 августа Государственная библиотека Югры приглашает всех жителей и гостей города принять участие в праздновании дня рождения, нам исполняется 88 лет!

В День рождения наших гостей ждет:

- Игровая программа «Летние забавы» (0+) с 11.00 до 12.00 в Городском парке им. Бориса  Лосева, ул. Мира;

- Мемо-игра «Вспомнить всё» (6+) с 11.00 до 15.00 в Городском парке им. Бориса  Лосева, ул. Мира;

- Мастер-класс «Библиотека впечатлений вместе с VR-мастерской» (6+) с 11.00 до 19.00;

- Фотозона ко Дню рождения библиотеки (0+) с 11.00 до 19.00,;

- Детский ТИН-КЕ-РИНГ: игры с конструктором (0+) с 12.00 до 19.00;

-  Игры с песком «Играем и рисуем» (0+) с 14.00 до 16.00;

- Экскурсии по библиотеке (6+);

- Встреча в рамках проекта «Земляки» с заслуженным деятелем культуры Российской Федерации, главным библиотекарем Государственной библиотеки Югры Мадьяровой Марией Николаевной (стаж работы в нашей библиотеке составляет 51 год!). Приглашенный гость – актриса Татьяна Ахмадыршина (6+) с 18.00 до 19.00, Конференц-зал, 1 этаж.

Также с 1 по 5 августа мы проводим Акцию «Запишись в библиотеку и выиграй подарочный бокс» (0+)! Участников акции ждут интересные подарки!

Ждем вас 5 августа в Окружной библиотеке, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 2, а также в Городском парке им. Бориса  Лосева, ул. Мира.

БУ ХМАО-Югры "Государственная библиотека Югры"

Пт, 29/07/2022 - 15:48

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