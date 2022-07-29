Государственной библиотеке Югры исполняется 88 лет

- Русский
5 августа Государственная библиотека Югры приглашает всех жителей и гостей города принять участие в праздновании дня рождения, нам исполняется 88 лет!
В День рождения наших гостей ждет:
- Игровая программа «Летние забавы» (0+) с 11.00 до 12.00 в Городском парке им. Бориса Лосева, ул. Мира;
- Мемо-игра «Вспомнить всё» (6+) с 11.00 до 15.00 в Городском парке им. Бориса Лосева, ул. Мира;
- Мастер-класс «Библиотека впечатлений вместе с VR-мастерской» (6+) с 11.00 до 19.00;
- Фотозона ко Дню рождения библиотеки (0+) с 11.00 до 19.00,;
- Детский ТИН-КЕ-РИНГ: игры с конструктором (0+) с 12.00 до 19.00;
- Игры с песком «Играем и рисуем» (0+) с 14.00 до 16.00;
- Экскурсии по библиотеке (6+);
- Встреча в рамках проекта «Земляки» с заслуженным деятелем культуры Российской Федерации, главным библиотекарем Государственной библиотеки Югры Мадьяровой Марией Николаевной (стаж работы в нашей библиотеке составляет 51 год!). Приглашенный гость – актриса Татьяна Ахмадыршина (6+) с 18.00 до 19.00, Конференц-зал, 1 этаж.
Также с 1 по 5 августа мы проводим Акцию «Запишись в библиотеку и выиграй подарочный бокс» (0+)! Участников акции ждут интересные подарки!
Ждем вас 5 августа в Окружной библиотеке, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 2, а также в Городском парке им. Бориса Лосева, ул. Мира.
БУ ХМАО-Югры "Государственная библиотека Югры"