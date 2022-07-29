В поисках ART-Лидера

  • Русский
В поисках ART-Лидера

Друзья! 30 августа 2022 года в Окружном Доме народного творчества состоится торжественное открытие Школы креативных индустрий.

Вам от 12 до 17 лет? Вы уникальны, амбициозны и энергичны? Желаете стать частью нашей команды, ART-лидером и быть соведущим открытия Школы?

Тогда мы ждем видео-визитку с рассказом о Вас и ответом на вопрос: «Почему именно Вы должны оказаться в центре масштабного события для всей Югры – открытия первой Школы креативных индустрий в Ханты-Мансийске».

Оригинальность приветствуется.

 Продолжительность видео не более одной минуты.

Это еще не все! Став лучшим, Вы получите эксклюзивный фирменный мерч Школы креативных индустрий и абонемент на посещение любых 5 мастер-классов Окружного Дома народного творчества до конца 2022 года.

Прием заявок осуществляется до 15 августа 2022 года по электронному адресу: hto@odntugra.ru.

По всем интересующим вопросам обращайтесь по номеру телефона: 8(3467)-33-30-37 – художественно-творческий отдел.

Окружной Дом народного творчества в социальных сетях:

ВКонтакте: https://vk.com/odntugra86

Одноклассники: https://ok.ru/profile/578361475297

Официальный сайт: https://odntugra.ru/ 

Пт, 29/07/2022 - 15:56

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467) 33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКTLGRM

Обратная связь

Руководство

Директор, главный редактор: Динисламова С. С.
Тел. (3467) 33-36-82

Заместители директора:
Кондина Г. Р.
Тел. (3467) 33-22-72

Рагимова Н. В.
Тел. (3467) 33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Вах Н. И.
Тел. (3467) 33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467) 33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.