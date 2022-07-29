В поисках ART-Лидера

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Друзья! 30 августа 2022 года в Окружном Доме народного творчества состоится торжественное открытие Школы креативных индустрий.
Вам от 12 до 17 лет? Вы уникальны, амбициозны и энергичны? Желаете стать частью нашей команды, ART-лидером и быть соведущим открытия Школы?
Тогда мы ждем видео-визитку с рассказом о Вас и ответом на вопрос: «Почему именно Вы должны оказаться в центре масштабного события для всей Югры – открытия первой Школы креативных индустрий в Ханты-Мансийске».
Оригинальность приветствуется.
Продолжительность видео не более одной минуты.
Это еще не все! Став лучшим, Вы получите эксклюзивный фирменный мерч Школы креативных индустрий и абонемент на посещение любых 5 мастер-классов Окружного Дома народного творчества до конца 2022 года.
Прием заявок осуществляется до 15 августа 2022 года по электронному адресу: hto@odntugra.ru.
По всем интересующим вопросам обращайтесь по номеру телефона: 8(3467)-33-30-37 – художественно-творческий отдел.
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