Ханты-Мансийск готовится встретить «УТРО»

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Ханты-Мансийск готовится встретить «УТРО»

До старта главного молодёжного события этого лета остаётся четыре дня. Площадкой для проведения форума станет Археопарк. Здесь заканчивается установка шатров, арт-объектов, мобильных павильонов, где и пройдут основные мероприятия.
Программа для участников уже готова. Молодежь УрФО познакомится с предприятиями региона, природой Югры, сможет самостоятельно поучаствовать в создании креативных пространств. Также ребятам предложат продумать концепцию реновации «Территории первых».
Напомним, на открытии форума выступят певица Ёлка и группа Dabro. Жители и гости города 1 августа в 20:00 смогут бесплатно посетить концерт. Выступления пройдут на парковке у спорткомплекса «Арена Югра» и Археопарка.

 

Городской информационный центр

Пт, 29/07/2022 - 16:44

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