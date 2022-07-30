Врачи Югры прибыли в Макеевку для организации медицинской помощи населению

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Ведущие специалисты системы здравоохранения Югры помогут организовать медицинскую помощь жителям города Макеевки ДНР. Среди них хирурги, кардиохирурги, травматологи.
Их приезд — один из пунктов плана действий в развитие соглашения о сотрудничестве, которое было заключено губернатором автономного округа Натальей Комаровой и главой администрации Макеевки Донецкой Народной Республики Владиславом Ключаровым 30 мая 2022 года.
«Сформирована первая команда из четырех специалистов Ханты-Мансийской, Сургутской окружных клинических больниц, региональных кардиоцентра и травматологического центра. Задача перед нашими медиками стоит одна — оказывать практическую помощь жителям Макеевки. Там на сегодняшний день около 20 больниц разного размера, где необходимо содействие югорчан», — пояснил директор регионального департамента здравоохранения Алексей Добровольский.
Возглавил команду медиков Югры заместитель главного врача по хирургии Ханты-Мансийской окружной клинической больницы Михаил Скоробогатов.
«Это первая такая командировка. Думаю, что часть травм и заболеваний населения конечно будут связаны с боевыми действиями, которые ведутся на территории ДНР, — отметил Михаил Скоробогатов. — Для нас главное — на месте определиться, какая помощь от округа в медицинском плане будет востребована в Макеевке».
Врачи предполагают, что в основном действовать придется по ситуации, они готовы работать как практикующие хирурги. Готовы ко всем потенциальным трудностям.
«Мы отлично понимаем, что наша помощь там действительно нужна. Жители Макеевки остались без необходимого количества медиков, без возможности получить квалифицированную помощь здесь и сейчас», — рассказал Дмитрий Шабанов, заведующий хирургическим отделением № 1 Сургутской ОКБ.
Итогом работы врачей из Югры на территории Макеевки должно стать четкое определение того, в каких именно специалистах нуждается местное население и какой объем медпомощи сможет оказать наш округ.